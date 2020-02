Dezinfectantul folosit la Dabuleni e interzis in scoli: Asa se explica de ce au ajuns elevii la spital

Ziare.

Substanta are ca indicatie suprafetele si aparatura medicala din spitale, potrivit Mediafax."Produsul folosit nu are indicatie de utilizare in unitatile de invatamant conform etichetei si avizului emis de Comisia Nationala de Avizare a Produselor Biocide", a precizat Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj pentru Gazeta de Sud In plus, firma care s-a ocupat de aceasta dezinfectie "nu are intocmite proceduri de lucru generale si specifice pentru operatiunile de dezinfectie efectuate".In urma controlului,Amintim ca, pe 12 februarie, 9 copii de la scoala din Dabuleni care prezentau greata si iritatii ale cailor respiratorii au fost dusi la spital , dupa ce in scoala s-a facut o dezinfectie.