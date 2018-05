Din 403 unitati de invatamant de stat din Capitala, doar cinci au autorizatie ISU

Ziare.

Printre cele peste 300 de unitati care nu sunt autorizate de ISU se afla si Scoala nr. 124 din Rahova, distrusa de un incendiu puternic si care avea nevoie de autorizatie , in conditiile in care in anul 2001 acolo au fost facute diverse lucrari.Obligativitatea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu destinatia de invatamant a aparut in anul 1998, moment in care a intrat in vigoare HG 571/1998, in care era prevazuta obligativitatea pentru scoli, licee, universitati si alte cladiri de invatamant, cu aria desfasurata mai mare de 700 de metri patrati.Ulterior, in anul 2002, s-au schimbat conditiile privind obligativitatea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu, "cladiri avand destinatia de invatamant, cu aria desfasurata mai mare de 500 de metri patrati".Incepand cu anul 2006 si pana in 2016, odata cu intrarea in vigoare a HG 1739/2006, toate cladirile sau spatiile amenajate in cladiri avand destinatia de invatamant, indiferent de suprafata, aveau obligativitatea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.In prezent, este in vigoare HG 571/2016, in care este prevazutaCadirile cu destinatia de invatamant care sunt construite inainte de anul 1998 si la care nu s-au adus modificari structurale, de consolidare, de refunctionalizare, schimbari de destinatie, nu necesita obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.Conform ISU Bucuresti-Ilfov, din cele 403 unitati de invatamant de stat din Capitala,De asemenea, din cele 226 de unitati de invatamant private,Scoala nr. 124 se afla intr-un imobil construit in anul 1950, functionand ca unitate de invatamant din anul 1985, dar avea nevoie de autorizatie ISU intrucat din anul 2001 au fost facute lucrari de reabilitare. Din septembrie 2007, cladirea a intrat intr-un nou program de reabilitare - modernizare.In 2012, presa relata ca Scoala 124 este singura din Bucuresti care are toaletele in curte. Coform site-ului scolii, lucrarile de amenajare a toaletelor in interiorul cladirii erau in curs de desfasurare.Elevii Scolii nr. 124, care a fost distrusa de un incendiu in noaptea de duminica spre luni, vor invata, incepand de marti, la Gradinita nr. 35 si la scolile gimnaziale nr. 126 si 143, potrivit Inspectoratului Scolar Bucuresti.