Fara nicio reclama in scoli! Legea a trecut de Senat

Initiatorii sustin ca firmele desfasoara campanii sustinute de marketing in scoala, care devine astfel un "talcioc national", scrie Profit.ro De asemenea, acestia mai arata ca unitatile de invatamant din Romania sunt un teritoriu ravnit de firme, intrucat copiii au devenit cel mai important public-tinta pentru producatori."Astfel, cand un produs poate fi folosit de copii, toate armele marketingului, ale firmelor, sunt indreptate catre acestia. In scoli, copii reusesc cel mai repede sa-i convinga pe parinti, sa le cumpere produsul respectiv.De asemenea, copiii, pe cat de repede sunt atrasi de un produs, pe atat de repede se plictisesc de acesta, astfel ca marketingul stie ca daca reuseste sa-i cucereasca, dorinta de a avea acest produs nu-i tine mult. De aici izvoraste si dorinta firmelor de a-i avea clienti", potrivit autorilor proiectului de lege.Astfel, se propune interzicerea publicitatii comerciale in scolile de stat, cele private, in crese sau camine pentru elevi, dar si alte unitati similare. In plus, si publicitatea pentru servicii se incadreaza la aceasta interdictie.Amenzile in caz contrar pot fi cuprinse intre 1.500 si 4.000 de lei, acestea urmand a fi aplicate de reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului.Proiectul va fi transmis spre dezbatere si adoptare Camerei Deputatilor, care este for decizional.