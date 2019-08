In al 12-lea ceas, Fifor vrea sa stie cate scoli nu au apa potabila sau toaleta

Ziare.

"Pana vineri, doresc o situatie cu fiecare UAT in parte, cu fiecare subunitate de invatamant care nu are aviz DSP, cu cauza pentru care nu are acest aviz, cu masuri care se pot lua, pentru a putea sa avizam din punct de vedere al sanatatii publice aceste unitati de invatamant.Acolo unde nu avem apa potabila, vreau sa stiu, pe langa situatia pe care am cerut-o cu toaletele, imi trimiteti situatia cu fiecare unitate de invatamant care nu are apa potabila in momentul de fata si, totodata, pana miercuri, un plan de masuri sa vedem cum putem sa asiguram apa potabila pentru unitatile de invatamant unde nu exista", a declarat Fifor, la o videoconferinta organizata la sediul MAI.Prefectii din mai multe judete au semnalat ca"Solicit prefectilor ca, pana diseara, impreuna cu inspectorul general scolar, sa prezinte o situatie cu toate unitatile de invatamant de pe raza fiecarui UAT care nu au grup sanitar in acest moment.Se va prezenta aceasta situatie prin prefecturi si, impreuna cu domnul ministru Breaz, vom face analiza astfel incat sa putem prezenta doamnei prim-ministru si sa luam masuri urgente in acest sens.Totodata, dorim sa stim care este situatia cu scolile care nu au autorizatie in acest moment si care sunt masurile astfel incat toate unitatile de invatamant sa poata fi autorizate sa poata sa inceapa procesul de invatamant la timp", a adaugat Fifor.Ministrul Culturii, Daniel Breaz, care detine interimar portofoliul Educatiei, a subliniat ca este foarte important ca, din punct de vedere al sanatatii publice, scolile sa detina aceste avize."Chiar daca a ramas o perioada foarte scurta pana la inceperea anului scolar, vom gasi cele mai bune solutii astfel incat sa putem lua masurile pentru ca toate scolile din Romania sa fie pregatite si sa fie conforme cu tot ce trebuie pentru inceperea anului scolar.Este extrem de important ca fiecare scoala din Romania, in urmatoarea perioada, sa fie si sa poata sa atinga standardele necesare pentru buna desfasurare a activitatilor", a afirmat Breaz, la videoconferinta.