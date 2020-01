Inspectoratul Scolar Bucuresti vrea ca DSP sa monitorizeze firmele care fac dezinfectie in scoli

Ziare.

"Nimeni nu verifica clar ce substante se dau pe ce suprafete", a declarat Marian Banu, purtatorul de cuvant al ISMB, in cadrul Comandamentului de urgenta."Problemele care stau in atentia Inspectoratului Scolar in momentul de fata sunt cresterea responsabilitatii directorilor, care raspund de tot ce tine de scoala, de la intrarea copiilor in scoala, pana la iesirea lor din scoala. In momentul de fata, noi avem o permanenta la minister, condusa de colega mea, Roxana Cercel, care este la biroul de presa, si de subsemnatul, care raspunde in situatiile de criza", a declarat, luni, Marian Banu, purtatorul de cuvant al ISMB, in cadrul Comandamentului de urgenta.Potrivit acestuia, se impune un cadru unitar de interventie, in ceea ce priveste dezinsectia si dezinfectia unde sunt probleme."La ora actuala, la nivelul sectoarelor sunt contracte care se incheie separat intre scoli si firmele de dezinfectie, si intre directiile de invatamant si aceste firme. Propun ca aceste contracte sa fie incheiate numai de directiile de invatamant, sa fie monitorizate si controlate de directiile de sanatate.O mare problema se pune cand vine vorba de cei care efectueaza aceste dezinfectii. Intr-adevar, se fac de catre firme de specialitate, dar nimeni nu verifica clar ce substante se dau pe ce suprafete. Simt nevoia unui medic cand e vorba de aceasta activitate", a mai spus Banu.Acesta a propus si ca actiunile de dezinfectie sa se faca periodic, vinerea sau sambata, astfel incat duminica sa se poata aerisi."Propunem ca toate aceste activitati sa fie desfasurate periodic, in principal vinerea si sambata, duminica sa ramana spatiu de aerisire. O mare problema este curatenia care se face dupa aceste dezinfectii, pupitrele trebuie sterse foarte bine, nu intotdeauna sunt sterse ca la carte", a mai declarat Banu.Recent, 23 de elevi de la Scoala 133 din Capitala au ajuns la spital cu dureri de cap dupa o actiune de dezinfectie facuta in unitatea de invatamant.