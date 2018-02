"Lista judetelor unde nu se face scoala nici miercuri"

LIVE

Este si cazul, conform anuntului facut marti de primarul Gabriela Firea. In, unitatile de invatamant raman inchise si miercuri, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit, judetul fiind sub cod portocaliu de vreme extrema, informeaza News.ro.Nici innu se invata miercuri, si nici joi, conform deciziilor luate de autoritati."Ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile, in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, s-a hotarat suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant argesene, incepand de astazi 27.02.2018, orele 14.00, pana joi, 01.03.2018, orele 20.00", se arata intr-un comunicat remis de Inspectoratul Scolar Judetean Arges.Parintii care nu au cu cine lasa copiii acasa ii pot duce la una dintre unitatile scolare care vor asigura permanenta pe perioada suspendarii cursurilor: 15 scoli si gradinite in Pitesti, trei gradinite cu program prelungit in Mioveni, o gradinita si un liceu in Topoloveni, o scoala si o gradinita la Costesti, o scoala si doua gradinite in Curtea de Arges, o scoala si o gradinita la Campulung, dar si scoala si gradinita din Stefanesti, informeaza News.ro.Si scolile dinvor fi inchise miercuri, ca urmare a deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu, din cauza viscolului care a condus si la inchiderea mai multor drumuri. Aceeasi situatie va fi si in, a anuntat Ministerul Educatiei.La fel, unitatile de invatamant din judetulvor fi inchise si miercuri, pentru a treia zi consecutiv, informeaza News.ro.In judetul, toate unitatile de invatamant raman inchise atat miercuri, cat si joi, 1 martie, judetul aflandu-se sub avertizarile de cod galben si cod portocaliu de ger, vant si ninsori, informeaza Adevarul.De asemenea, in judetul, cursurile raman suspendate, transmite Mediafax. Decizia privind suspendarea cursurilor pentru zilele de miercuri, joi si vineri a fost luata in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman.Si in judetelesiautoritatile au decis suspendarea cursurilor pana joi seara.In, marti 18 directori de scoli din mediul rural au solicitat aprobare pentru suspendarea cursurilor in ziua de miercuri."In urma consultarilor cu reprezentantii autoritatilor publice locale, 18 unitati de invatamant din mediul rural, intre care Scoala Gimnaziala Butoiesti, Scoala Gimnaziala Podeni, Scoala Primara Poroina Mare, Scoala Gimnaziala Dumbrava, Scoala Gimnaziala Breznita Motru, au solicitat aprobarea suspendarii cursurilor pentru ziua de 28 februarie 2018", a declarat Nicolae Serban, purtatorul de cuvant al ISJ Mehedinti, citat de Mediafax. Inspectoratul va decide ulterior cand vor fi recuperate orele.