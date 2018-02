Lista judetelor unde nu se face scoala si pana cand

Ziare.

Este si situatia, conform anuntului facut de primarul Gabriela Firea. Si in judetultoate unitatile de invatamant raman inchise joi, 1 martie, judetul aflandu-se sub avertizarile de cod galben si cod portocaliu de ger, vant si ninsori.Nici innu se invata joi, conform deciziilor luate de autoritati. Parintii care nu au cu cine lasa copiii acasa ii pot duce la una dintre unitatile scolare care vor asigura permanenta pe perioada suspendarii cursurilor: 15 scoli si gradinite in Pitesti, trei gradinite cu program prelungit in Mioveni, o gradinita si un liceu in Topoloveni, o scoala si o gradinita la Costesti, o scoala si doua gradinite in Curtea de Arges, o scoala si o gradinita la Campulung, dar si scoala si gradinita din Stefanesti, informeaza News.ro.Si inInspectoratul Scolar a decis suspendarea cursurilor scolilor si gradinitelor toata saptamana, din cauza frigului si a cantitatii foarte mari de zapada."Am luat decizia suspendarii cursurilor pentru 1 si 2 martie. Este ger si zapada si este o problema cu unele cai de acces, cu drumurile", a declarat inspectorul scolar general al ISJ Olt, Adrian Barbulete, citat de Mediafax.De asemenea, unitatile de invatamant din judetulvor fi inchise joi, pentru a patra zi consecutiv, dar si vineri, la fel si scolile dinsi, informeaza News.ro.Si in judetulcursurile raman suspendate toata saptamana, transmite Mediafax. Decizia a fost luata in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman.In judetulautoritatile au decis suspendarea cursurilor mai intai pana joi seara, apoi pana vineri inclusiv.Cursurile scolare de la toate unitatile de invatamant din judetulse suspenda toata saptamana. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Ialomita, Lacramioara Chirea, decizia a fost luata in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita, dupa consultarea cu directorii unitatilor scolare, avand in vedere conditiile meteo extreme.Codul portocaliu de ger a fost prelungit in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, meteorologii anuntand val de frig in toata tara, pana vineri la ora 20.00.