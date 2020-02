Ministerul Educatiei cere inspectoratelor scolare sa anuleze deplasarile elevilor in strainatate

Ziare.

Demersul MEC este facut in contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de cresterea numarului cazurilor de imbolnavire prin infectii respiratorii acute si gripa in unitatile de invatamant, precum si atentionarilor Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Afacerilor Externe referitoare la riscul infectarii cu "diverse virusuri"."Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinate de cresterea numarului cazurilor de imbolnavire prin infectii respiratorii acute si gripa in unitatile de invatamant, precum si atentionarile Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Afacerilor Externe referitoare la riscul infectarii cu diverse virusuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii a trimis o adresa catre Inspectoratele Scolare Judetene/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti prin care a solicitat sa se transmita unitatilor de invatamant urmatoarele masuri:", se arata intr-un comunicat de presa al MEC.Potrivit sursei citate, in conditiile unor eventuale aprobari emise pentru deplasari in strainatate, inspectoratul scolar are obligatia de a informa directia de sanatate publica, anterior revenirii in tara, cu privire la destinatia plecarii, durata acesteia si numele persoanei/persoanelor care au efectuat deplasarea."Persoanele care au efectuat deplasari in strainatate vor prezenta, la revenirea in unitatile de invatamant, certificat medical/adeverinta medicala care sa ateste ca persoana este clinic sanatoasa", precizeaza MEC.Ministerul recomanda ca activitatile planificate in cadrul Saptamanii "Scoala altfel" sa se desfasoare in sediul/incinta unitatilor de invatamant, evitand in acest mod riscul aparitiei unor cazuri de imbolnaviri.