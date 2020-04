Ministerul Educatiei dezminte un fake news, care circula pe Whatsapp: Cursurile nu se reiau pe 6 aprilie! Vom face denunt penal

Ziare.

com

," precizeaza ministerul intr-un anunt de presa remisInformatia eronata apare intr-un fals ordin de ministru, care are inclusiv semnatura si stampila ministrului Anisie. Aceasta structura modificata a anului scolar circula pe grupurile de whatsapp ale parintilor si cadrelor didactice. Potrivit ordinului fals, cursurile ar fi urmat sa se reia in perioada 6 aprilie - 24 iunie.Ministerul Educatiei va formula un denunt penal pentru ca "organele abilitate sa identifice persoanele care se fac vinovate pentru distribuirea in spatiul public a unor inscrisuri false care au rolul de a genera confuzii", adauga comunicatul.Ministerul se delimiteaza categoric de actiunile acestor persoane si de continutul fals al documentului.Pe 29 martie, Monica Anisie a informat , printr-o postare pe Facebook, ca "in scurt timp" Ministerul Educatiei si Cercetarii va transmite ce se va intampla cu examenele nationale, cand vor putea fi reluate cursurile si care vor fi deciziile cu privire la sustinerea licentei, dizertatiei, titularizarii si examenelor pentru gradele didactice.Apoi, pe 30 martie, Ministerul Educatiei a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor sustine examenele nationale in acest an, in contextul suspendarii cursurilor.Despre modificarea structurii anului scolar nu exista insa la acest moment nicio informare oficiala.I.S.