Nou inceput de an scolar: Cum arata acum scoala unde un copil a murit in fosa septica

Procurorii inca cerceteaza in rem

Ziare.

com

La scoala din localitatea ieseana Buda se fac ultimele pregatiri pentru inceperea unui nou an scolar. La prima vedere, nimic nu spune ca in urma cu cateva luni, un copil de doar 3 ani si-a gasit sfarsitul aici. Doar drapelele Romaniei si Uniunii Europene, arborate pe peretele cladirii, te fac sa te gandesti ca imobilul gazduieste o institutie publica, insa nimic nu indica faptul ca acolo ar urma sa inceapa scoala zeci de copii.In fata scolii sunt cateva ghivece cu muscate, iar langa scari a fost lasata o matura. Pe aici trebuia sa intre, in 9 septembrie, Danut, pentru a merge oficial la gradinita, la grupa mica.Doar ca primavara trecuta, mama lui il mai trimitea, impreuna cu unul dintre fratii sai, sa stea si el la ore. Pe 15 aprilie, Danut s-a dus la gradinita si dintr-o data a disparut. A fost gasit de o femeie, in capatul curtii, in spatele toaletei, in fosa septica."Ce zi... imi amintesc... Eram acasa, venisem dimineata si mi-am facut serviciul. Dupa care am plecat acasa, la ora 10 jumate - 11, am vazut agitatie in curtea scolii, cautand copilul. Si cand am venit aici, am intrebat ce s-a intamplat si au spus ca nu gaseste unul dintre copiii lui Silica Gheorghe si am inceput cautarile cu dumnealor, cu doamnele profesoare, cu copiii. Intr-un final, imi spune doamna sa vin sa ma uit aici. Cand am venit sa ma uit la fosa, in spate, era mutat, cum cazuse copilul", isi aminteste cu greu cea care l-a gasit.Fosa septica este in capatul curtii scolii, dupa anexa in care e centrala, in spatele toatelei. Femeia spune ca nu era usor de ajuns acolo si ca unui copil de doar 3 ani i-ar fi fost greu sa mute buturugile de pe capacul fosei septice."Erau niste spini, mladite de astea care inteapa, de copaci de astia cu spini mari. Nu stiu cum a intrat copilul acolo. Era astupat cu doua buturugi, nu stiu cum a putut sa fereasca buturugile de acolo. Asta e mirarea. Copilul nu stiu cati ani avea, trei ani, parca, avea o buturuga de aceea 6-7 kilograme, eu stiu cum a ferit-o el. Eu l-am vazut de trei ori la scoala, poate o mai fost si nu l-am vazut. Eu de trei ori l-am vazut si ultima data l-am vazut cand l-au scos din fosa", povesteste femeia, ridicand neputincios din umeri.Spini sunt si acum in fata unui grilaj care restrictioneaza accesul catre fosa septica. Doar ca acum, capacul a fost schimbat si pus sub lacat."Fosa cand au reparat-o? Reparata asa, ca acuma... pai are, este vreo luna de zile. Is doua capace. Dedesubt la capacul asta mai este un capac si are si doua lacate. Si la poarta asta de dedesubt si la asta de deasupra", a explicat femeia.Dosarul mortii lui Danut a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Pascani. Intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, prim-procurorul Ioan Sebastian Puha a declarat ca se fac cercetari intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de ucidere din culpa."Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Pascani a fost inregistrata cauza penala nr. 1553/P/2019 in care s-a dispus efectuarea de cercetari in rem (cu privire la fapta) sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa prev. de art. 192 alin. 1 din Codul Penal. Pana in prezent urmarirea penala este efectuata in rem si nu in personam", a declarat Ioan Sebastian Puha, prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Pascani.Intre timp, mama lui Danut nu vrea sa isi mai aminteasca ce s-a intamplat in ziua de 15 aprilie. Isi duce viata mai departe si isi creste copiii la cateva zeci de metri de scoala unde baiatul ei de doar 3 ani si-a gasit sfarsitul.