O scoala a fost distrusa de 3 copii din clasele primare. Primarul cheama preotul la sfestanie, sindicatele reclama lipsa psihologilor

FSLI: Cazul de vandalism din Giurgiu este socant!

Imagini: Facebook/ Giurgiu Pe Surse

Ziare.

com

Publicatia Giurgiu Pe Surse informeaza ca este vorba despre trei baieti de 8, 9 si respectiv 10 ani. Doi dintre acestia invata la scoala primara din Clejani, in timp ce baiatul mai mare este elev la Scoala Gimnaziala Milcovatu.In total, au fost vandalizate 5 clase, cancelaria, grupul sanitar si centrala termica. Totul a pornit... de la o jucarie muzicala, care l-a enervat pe unul dintre minori.Iata cateva fotografii din unitatea de invatamant:Oamenii sunt revoltati de imagini si nu isi pot explica cum au reusit trei copii sa provoace atatea distrugeri. In plus, semnaleaza oamenii, institutia era complet goala: "unde erau restul elevilor, profesori, paznicul, femei de serviciu?", intreaba majoritatea in mediul online.Incidentul s-ar fi petrecut insa dupa terminarea orelor de curs. Elevii au taiat plasa de la gard, apoi au intrat in scoala pe un geam, a explicat primarul comunei Clejani, Florin Nidelea."Dintre cei trei, unul invata la alta scoala. Au intrat pe un geam in scoala. Asta dupa ce au taiat plasa de la gard. Au distrus tot. Asa ceva nu s-a vazut in Romania. Asa au zis, ca unul dintre ei, e clasa a II-a, s-a enervat cand era la ore din cauza unei jucarii muzicale si au venit sa distruga jucaria. Nu avem paza. Scoala e langa Primarie", a declarat edilul pentru Mediafax.Minorii au fost prinsi in flagrant de femeia de serviciu, care venise la curatenie."A venit femeia de serviciu sa faca curat si i-a gasit. Unul facea baie, altul a sarit pe geam, a fugit dezbracat acasa si s-a intors, l-am gasit urcat pe sala de sport.Ei provin din familii normale, cel care este clasa a II-a este cu ceva probleme psihice, are si adeverinta", a mai povestit precizat Nidelea.Copilul de 8 ani, elev in clasa a II-a, este cunoscut pentru "probleme serioase de comportament", mai noteaza Giurgiu Pe Surse Pentru a putea fi inscris la scoala, parintii au obtinut o adeverinta de la un medic psihiatru, diagnosticul fiind de tulburare de conduita.Minorul are voie sa participe la orele de curs, insa cu conditia sa continue tratamentul medicamentos si sa fie consiliat psihologic.Momentan nu se stie cine va plati pentru pagubele care, cel mai probabil, vor depasi 40.000 de lei, conform primarului.Avand in vedere ca scoala este situata la cateva sute de metri de primarie, edilul spune ca nu s-a auzit nimic timp de trei ore pentru ca institutia are termopane.Primarul a si gasit solutia pentru ca astfel de incidente sa nu mai aiba loc."Scoala este situata la 600 de metri de primarie. Nu se aude, fiind termopane nici de afara nu se aude. I-am gasit in scoala. Au recunoscut. Si parintii. Sunt cu noi acum, deja se lucreaza si luni dam drumul la scoala. La ora 8 dimineata va asteptam la deschidere.", a mai declarat Florin Nidelea.In acest context, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Ministerului Educatiei masuri urgente privind cresterea numarului de psihologi scolari, dar si introducerea pazei si protectiei in unitatile de invatamant din intreaga tara."Cazul grav care s-a petrecut in scoala din Clejani, judetul Giurgiu, unde trei copii au vandalizat intreaga cladire, este ceva greu de conceput", precizeaza FSLI intr-un comunicat de presa remis vineri"Imaginile cu scoala vandalizata din Clejani, judetul Giurgiu, sunt greu de descris, asa cum este greu de conceput ca trei elevi, cu varste sub 10 ani, au fost capabili sa distruga totul in calea lor. Salile de clasa si holurile au fost devastate, iar scoala nu poate fi, in acest moment, folosita, autoritatile facand eforturi ca pana la data de 20 septembrie sa o reabiliteze, pentru a putea fi reluate cursurile.Acest caz de o gravitate extrema ne arata, inca o data, faptul cacare sa depisteze din timp astfel de comportamente si sa poata interveni. Prin urmare, cerem Ministerul Educatiei Nationale si Guvernului Romaniei sa adopte de urgenta un act normativ prin care sa fie marit numarul de consilieri scolari in toate unitatile de invatamant", solicita sindicatele.Totodata, acestea cer autoritatilor sa aplice legislatia in vigoare si sa asigure paza si protectia unitatilor de invatamant."Daca cel putin aceste doua conditii ar fi fost respectate, in acest moment, nu ne-am fi confruntat cu un astfel de caz de vandalism, extrem de grav", explica FSLI."Este un caz extrem de grav, iar cei care trebuie sa intervina in acest moment sunt politistii care, cu siguranta, au deschis o ancheta. Lucrurile nu trebuie lasate asa, pentru ca cineva trebuie tras la raspundere, cineva trebuie sa plateasca pentru daunele provocate, asa cum trebuie facuta si o ancheta sociala in familiile copiilor", a declarat Simion Hancescu, presedinte FSLI, citat in comunicat.