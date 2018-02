Platforma lui Ciolos: Coalitia PSD-ALDE incalca dreptul constitutional la educatie al copiilor

Ziare.

Platforma arata intr-un comunicat de presa ca Ministerul Educatiei pregateste reteaua scolara in baza careia va functiona invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018- 2019, ce ar urma sa fie aprobata prin Hotarare de Guvern.Ei au aratat ca, din lipsa de fonduri, cauzata intre altele de "cheltuielile iresponsabile din bugetul public", Ministerul Educatiei a cerut inspectoratelor scolare judetene sa nu-si depaseasca bugetele pe 2018 si sa reduca din cheltuieli.Insa, situatia e atat de grava, incat multe judete nu au bani nici pentru salariile profesorilor sau a personalului auxiliar."Puse in fata unor alegeri pur contabilicesti, inspectoratele scolare au propus spre aprobare comasari si inchideri de scoli care ignora cu buna stiinta interesele educationale ale elevilor", se arata in comunicat.Platforma mentioneaza ca"Prin aceasta masura,", scriu reprezentantii Platformei.Ei amintesc ca abandonul scolar este una dintre cele mai grave probleme ale educatiei in tara noastra."Platforma Romania 100 atrage atentia ca, prin aceste masuri, Ministerul Educatiei si inspectoratele scolare judetene, conferita prin Articolul 32 din Constitutie. Mai mult, acest drept este conferit si de Conventia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificata de Romania in 1990 si publicata in Monitorul Oficial in 28 septembrie 1990", potrivit comunicatului.Platforma solicita oprirea comasarilor si inchiderilor de scoli si responsabilitate din partea autoritatilor."Platforma Romania 100sa ne semnaleze cazurile punctuale in care copiilor li se incalca dreptul la educatie, prin inchiderea scolilor sau comasari. Toate situatiile transmise pana la data de 18 februarie 2018, la adresa educatie@ro100.ro, vor fi centralizate si vor sta la baza unui demers civic mai amplu al Platformei Romania 100, menit sa apere dreptul la educatie al copiilor romani".