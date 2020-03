Romania primeste 18,5 milioane de euro pentru lapte, fructe si legume destinate scolilor. Cat nu se invata, pot fi donate spitalelor

Ziare.

"Comisia Europeana a publicat astazi, 31 martie, bugetul alocat schemei UE pentru scoli, in anul scolar 2020/2021, si anume: 145 milioane de euro pentru distributia de fructe si legume si 105 milioane de euro pentru distributia de lapte catre elevi. Din acestia, Romania beneficiaza de 7,8 milioane de euro pentru distributia de fructe si legume si de 10,7 milioane de euro pentru distributia de lapte in scolile participante la program", anunta CE.In anul scolar 2018/2019, schema UE a garantat faptul ca peste 20 de milioane de copii din intreaga Uniune Europeana au primit lapte, fructe si legume in timpul scolii, la aceasta adaugandu-se masuri educationale referitoare la agricultura si la o dieta echilibrata."In contextul actual, este cu atat mai important ca toti copii din intreaga Europa sa stie si sa inteleaga de unde vine hrana noastra. Putem fi mandri de mancarea hranitoare, sigura si de inalta calitate produsa de fermierii nostri.Gratie schemei UE pentru scoli, copiii pot invata despre nutritie si agricultura, in paralel cu adoptarea unor obiceiuri de alimentatie sanatoasa. Am luat masuri pentru a ne asigura ca schema ia in considerare faptul ca scolile au trebuit sa fie inchise pe intreg teritoriul european din cauza pandemiei de coronavirus.Dar este important sa continuam sa privim inainte, sa pregatim viitorul si sa transmitem un semnal important ca viata va continua, odata ce am intors, in mod colectiv, aceasta pagina", a declarat comisarul european pentru agricultura Janusz Wojciechowski.Implementarea schemei in anul scolar curent 2019/2020 este afectata de inchiderea scolilor pe intreg teritoriul UE, ca urmare a pandemiei de coronavirus in curs.Comisia Europeana a oferit clarificari potrivit carora criza curenta poate fi considerata un caz de "forta majora"."Acest lucru permite statelor membre care recunosc un astfel de caz sa ramburseze furnizorii pentru produsele perisabile (fructe, legume, lapte) ce erau prevazute pentru distribuirea in scolile participante la schema.Produsele in cauzasau altor organizatii similare, pentru a ajunge la persoanele nevoiase", explica CE intr-un comunicat.