Scoala arde si liderii se piaptana

Bomba de sub fotoliu

Pentru actiuni populiste sunt bani, pentru altele, nu

situatia renovarii scolilor din Sectorul 5 este inca deficitara, iar banii alocati pentru reabilitarea unor unitati scolare vin greu. Adica, invatamantul este sacrificat in favoarea unor actiuni populiste.

Standarde europene cu toaleta dupa colt

Daca, in locul stirii ca arde o scoala, aparea informatia ca s-au impartit vouchere pentru biciclete electorale, daca se inaugura iarba pe acoperisul statiilor de tramvai sau s-ar fi sadit orhidee in vreun balcon, pana acum doamna Gabriela Firea ar fi aparut de cateva ori la televiziuni, ca sa ne anunte - o, ce veste minunata! - ca primaria, in marinimia ei, le-a mai facut bucurestenilor inca o surpriza.Dar, intrucat, de randul acesta, nu s-a intamplat nimic altceva decat faptul ca a ars o scoala, nici doamna Gabriela Firea, nici vreun alt primar n-au gasit interesant sa apara in fata bucurestenilor.Dar ce zic eu de primari? Niciun demnitar de seama nu si-a adus aminte de tragedia de la #Colectiv, care a maturat din Palatul Victoria un premier cu guvern cu tot, si nu s-a aratat nici macar ca sa-l vada parintii celor 750 de elevi, care au trecut tangent pe langa o tragedie.Ma intreb, nu stie primarul general ca majoritatea scolilor din Bucuresti functioneaza ilegal, respectiv neautorizate ? N-a aflat inca doamna Dancila despre aceasta bomba cu ceas, care, dupa ce si-a facut efectul sub scaunul domnului Ponta, acuma sta sub al dumneaei?Nu stie ministrul de Interne, nu stie ministrul "Pamblica" de la Educatie? Nu stiu demnitarii nostri, nu vad ca a ajuns o cutuma sa functioneze fara autorizatie scoli si alte localuri publice, unele chiar de tipul #Colectiv?Cum este posibil ca romanii de rand sa simta o sabie a lui Damocles deasupra capului cand intra in localurile publice, in timp ce "coordonatorul" Guvernului n-are alta grija importanta decat sa-si caute de lucru ba in Israel, cu o misiune controversata, ba in Elvetia, fara sa stim si noi ce misiune are acolo? Cei care au apucat marele cutremur din 1977 isi mai amintesc ca, in acea noapte, presedintele de atunci Ceausescu, adica un fel de Dragnea pe stil vechi, era in vizita oficiala intr-o tara africana.La ora cutremurului, dictatorul participa la un banchet, dar in momentul cand i s-a soptit ceva la ureche, a cerut brusc scuze de la gazde, a solicitat sa i se pregateasca avionul si,, vizitand ruinele si ranitii.Daca dl Dragnea ar simti ce este etica si morala, daca i-ar fi pasat de soarta compatriotilor amenintati de dezastre, era normal sa fi cerut scuze de la omologii elvetieni si sa fi ramas in Bucuresti, ca sa vada cum au scapat cu viata 750 de copii, dupa ce scoala lor s-a facut scrum.As zice ca, in locul uriasei campanii pentru "familia traditionala", ar fi fost mult mai utila si inteleapta o uriasa campanie pentru prevenirea tragediilor in scoli, cluburi, spitale si alte institutii publice.Desi cazul mi se pare foarte grav, poate nu m-as fi oprit atata asupra lui, daca nu m-ar fi tulburat cele declarate presei de directorul scolii arse, din ale carui spuse rezulta caMa intreb retoric: stiu miile de oameni, inghiontiti sa vina pe 9 iunie la Bucuresti , ca s-o sustina cu aplauze si urale pe dna Dancila, ca guvernul dumneaei si al predecesorilor sai a sacrificat invatamantul (dar si altele) pentru actiuni populiste?Nu ma pot abtine de la o alta intrebare: de unde are partidul bani garla? Trudeste in vreun service auto inginerul de transporturi Dragnea? Foreaza undeva sonde inginera Dancila, specializata in asa ceva? Se opinteste pe vreun ogor Codrin Stefanescu, transpira in vreo fabrica Olguta Vasilescu, isi da undeva silinta dna Gabriela Firea, ca sa iasa din manuta dumneaei vreo capodopera literara, preda la vreo gradinita dna Carmen Dan?Nimic. Acestia platesc cotizatii la partid, dar, de vreme ce nici din mana lor nu apare nimic palpabil, nici din mintea lor nu se ivesc opere de arta, inventii, studii sau cercetari, deduc ca banii lor sunt tot banii nostri, ajunsi pe mana lor, pentru ca sa ne conduca intelept, sa faca asa cum este mai bine pentru tara si nu pentru mitingul, chemat ca sa ne convinga caMa intorc la acel director al scolii care a ars si ma ingrozesc auzind cum prezinta el situatia imobilului : plafoanele constructiei erau din trestie si scanduri, renovarile efectuate pe parcurs au fost facute de mantuiala, toaletele sunt inca in curte si abia acum se deruleaza procedurile de amenajare a unui grup sanitar.Atentie, asta nu se intampla la Ototoaia din Vale, nici intr-un judet neglijat de autoritati (exista si din acestea), ci in capitala tarii, acolo unde doamna Gabriela Firea pretinde ca a si introdus standarde europene si ca nu mai trebuie decat un spital metropolitan si cateva statui, ca sa fim la egal cu nemtii si chiar cu americanii.Ma inspaimanta sa citesc in presa ca, la inceputul actualului an scolar,. Peste o mie de scoli nu aveau apa curenta in intreaga tara si nu cred ca, pana acum, situatia s-a imbunatatit prea mult.Iar liderii, in loc sa observe ca au scapat din mana siguranta copiilor in scoli, ne dau peste nas cu un mega-miting, ca sa-i admiram la televizor, cum se lauda ei intre ei, in stilul: bravo noua, smecherii nostri sunt mai buni decat smecherii lor.Nu vreau sa para ca o instigare, dar nici nu-mi vine sa cred ca mii de oameni vin sa strige in gura mare "uraaa!", fara sa-si zica, tot ei, in gandul lor, "huooo!".