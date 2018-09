Scoala in 2018: Elevii inca merg la WC-ul din curte, nu au apa potabila sau invata in containere

Ziare.

Mai multe scoli din judetul, majoritatea din Muntii Apuseni, nu au apa curenta si copiii folosesc, in 2018, WC-ul de tip latrina, iar investitiile in institutii de invatamant nu mai sunt o prioritate pentru multe primarii, mai ales ca, de la un an la altul, tot mai multe se desfiinteaza.In satul Luminesti, din comuna Sohodol, spre exemplu, mai invata doar cinci elevi. Scoala nu a primit autorizatia sanitara de functionare, deoarece nu are apa curenta, iar din aceasta cauza nu a putut fi construit un grup sanitar in interior. Primarul comunei, Corches Sorin Constantin, a declarat, ca elevii au posibilitatea sa se spele pe maini la un lavoar, apa fiind adusa de la fantani.Exista scoli cu deficiente si in apropiere de Alba Iulia. Spre exemplu, in satul Ghirbom, scoala are WC-ul in curte, din lemn, gardurile sunt rupte, iar exteriorul este vizibil degradat.Primarul comunei Berghin, Vasile Bica, de care apartine satul Ghirbom, a declarat ca a primit finantare pe PNDL II, iar lucrarile vor incepe in aceasta toamna.Din cele 501 de unitati de invatamant din Alba, la care se adauga o scoala postliceala, sase palate ale copiilor si un club sportiv, 427 au autorizatie sanitara de functionare emisa de Directia de Sanatate Publica. In acestea invata sub 2% din numarul total al elevilor si prescolarilor din judet.Zeci de scoli din judetulvor incepe anul scolar in cladiri fara apa potabila, cu grupuri sanitare necorespunzatoare, unde incalzirea se face cu lemne. Curios e faptul ca printre acestea sunt unitati care au dotari moderne pentru elevi, precum calculatoare, imprimante si proiectoare de ultima generatie.Astfel, cei 200 de elevi ai Scolii Gimnaziale din Smardan vor incepe cursurile intr-o cladire veche, cu WC-ul in curte si cu sobe de teracota. In timp ce cadrele didactice viseaza la o scoala noua, cladirea a fost igienizata in vacanta de vara, iar toaleta din fundul curtii a fost modernizata cu gresie si faianta.Tot in comuna Smardan se afla satul Cismele, iar la scoala din localitate invata 44 de copii. Situatia unitatii de invatamant este asemanatoare cu cea din satul vecin: toaleta are gresie, faianta si apa curenta, dar se afla in curte, iar copiii folosesc un WC turcesc. Mai mult chiar, reprezentantii scolii se lauda cu faptul ca toaleta este curata si are sapun, situarea in fundul curtii reprezentand un mare avantaj pentru copiii care vor sa se joace cu zapada.Nici in satul Hanu Conachi din comuna galateana Fundeni elevii nu vor incepe anul scolar in conditii foarte bune. Desi sperau sa primeasca fonduri pentru modernizarea grupului sanitar, autoritatile locale au renuntat la idee dupa ce au ratat un proiect de finantare.Astfel, cei 380 de elevi din satul Hanu Conachi vor merge la scoala care se incalzeste cu lemne si are toaleta in curte, la aproximativ 50 de metri de cladirea principala. Si in acest caz, unitatea de invatamant are dotari moderne, precum computerele si imprimantele din laboratorul de informatica.In judetul Galati sunt aproximativ 600 de cladiri care apartin unor unitati de invatamant in care studiaza circa 90.000 de elevi si prescolari. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean au anuntat ca in judet sunt 92 de unitati de invatamant fara autorizatii sanitare, dintre care 16 sunt in mediul urban.Aproximativ 60 de elevi din comuna Alimpesti, judetul, vor merge la toaleta in fundul curtii, fara incalzire, in noul an scolar. Pentru ca autoritatile nu au bani pentru grupuri sanitare noi, edilul din localitate a decis sa modernizeze WC-urile turcesti din curtea unitatii de invatamant.Primarul din Alimpesti, Daniel Floarea, sustine ca a facut modernizari, anuntand ca elevii vor avea, din acest an, apa si energie electrica, insa fara incalzire.Acesta a precizat ca nu a investit banii intr-un grup sanitar nou pentru ca la cele doua scoli din localitate, la Alimpesti si Sarbesti, sunt mai putin de 200 de elevi si ar putea fi comasate.Deocamdata a fost construit, in interiorul scolii din Alimpesti, un grup sanitar modern, insa doar pentru persoanele cu dizabilitati, desi nu este inscris niciun elev cu handicap la scoala.Un consilier local sustine ca investitia facuta de primarie in vechea toaleta este inutila.Anul trecut, 28 de unitati scolare din judetul Gorj aveau grupuri sanitare in exterior. Pentru noul an scolar, reprezentantii Inspectoratului Scolar Gorj nu au o situatie exacta desi in scurt timp incepe un nou an scolar.De altfel, nu doar in mediul rural sunt probleme in ceea ce priveste scolile. Mii de copii din marile orase ale tarii incep scoala in cladiri neautorizate, gasite cu mucegai, infiltratii sau fara apa. Autorizatii sanitare sau de securitate la incendiu au fost refuzate si pentru ca exista unitati de educatie super aglomerate.La, peste 80 de unitati de invatamant preuniversitar incep anul scolar fara autorizatie sanitara, deoarece fie nu au apa potabila, fie au latrina in curte, in unele cazuri fiind vorba doar de o groapa comuna, neamenajata.Citeste si 900 de elevi din Cluj-Napoca vor avea autobuze dedicate exclusiv transportului catre scolile centrale De exemplu, gradinita din satul Dangaul Mare are toaleta tip latrina, cea din Somesul Rece Uzina nu are apa potabila, latrina este cu groapa simpla, curtea este neamenajata, cu animale si comuna cu o locuinta, tamplaria este degradata, iar cladirea insalubra.La scoala din satul Ghermanesti, fosa septica este neetansa, iar cea din satul Marisel Catun are acoperis neetans.In, trei dintre scoli, aflate in mediul rural, nu au apa curenta, astfel ca elevii merg la WC in curte, iar in judetul Braila sunt zeci de scoli fara apa potabila si cu grupuri sanitare necorespunzatoare, nu respecta circuitele interne, iar o gradinita din oras nu a primit autorizatie de functionare deoarece se afla la parterul unui bloc.Aproximativ 150 de elevi de la o scoala din Timisoara vor invata in containere cumparate de primarie. Unitatea de invatamant este supraaglomerata, astfel ca sute de copii merg la cursuri dupa-amiaza. Containerele au fost instalate in curtea institutiei, fiind cumparate de catre Primaria Timisoara cu aproximativ 100.000 de euro.In, multe unitati de invatamant nu au primit autorizatie, unele aflandu-se in zone unde nu exista apa potabila curenta, iar celelalte, in principal gradinite, din cauza ca sunt aglomerate, functionand in doua schimburi nu se incadreaza pentru autorizatie.Laexista scoli si in mediul urban care necesita lucrari de consolidare, in unele scoli s-au gasit infiltratii in tavan si mucegai, o buna parte dintre acestea nefiind racordate la reteaua de apa sau apa nu este potabila.