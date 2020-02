Scoli inchise din cauza zapezii si a gripei, mii de elevi afectati. Iata situatia pe judete

Ziare.

com

Potrivit situatiei furnizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), cursurile sunt suspendate integral, joi, in judeteleDecizia a fost luata de inspectoratele scolare, in urma intrunirii Comitetului pentru Situatii de Urgenta, din cauza, fiind emise Cod rosu si Cod portocaliu.Tot din cauza conditiilor meteo nefavorabile, in altecursurile sunt suspendate partial.Astfel, nu se tin cursuri in 47 de unitati de invatamant din judetul Constanta, o unitate de invatamant din judetul, patru din, cinci din, 14 din, 23 din, doua din, 21 din, una din, 33 din, una dinsi sapte dinUn numar de 14 unitati de invatamant sunt inchise integral, joi, din cauza gripei si a virozelor, alte 95 de scoli si gradinite fiind inchise partial, arata centralizarea MEC.Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat, joi, ca situatia centralizata la nivel national arata ca, din cauza gripei si a virozelor, sunt inchisedin judetelePartial, sunt inchiseIn total, suntde elevi afectati de suspendarea cursurilor din aceste unitati de invatamant, ei nefiind insa bolnavi.