Scoli inchise si marti din cauza zapezii - iata unde nu se tin cursuri

Ziare.

com

Si luni au fost scolile inchise in mai multe unitati din tara. Autoritatile au suspendat cursurile in Arad (40), Arges (13), Bihor (9), Caras-Severin (33), Cluj (1), Dolj (2), Hunedoara (33), Maramures (4), Olt (1), Satu Mare (10) si Valcea (35), iar in judetele Mehedinti si Timis au fost inchise toate Deciziile au fost luate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile sau din cauza unor probleme de alimentare cu energie electrica.