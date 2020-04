Scolile private cer ajutorul Guvernului ca sa evite falimentul

Ziare.

150 de mii de prescolari si elevi invata in prezent in scolile private."Am inaintat Ministerului o serie de masuri, printre care subventie in perioada aceasta, martie-septembrie. O alta propunere este scutirea de la plata contributiilor salariale pentru angajatii din unitatile particulare din invatamant", a declarat Christian Comsa, reprezentant al Asociatiei Scolilor Particulare (ASP).Reprezentantii ASP cer acordarea unei subventii de 25% din veniturile fiecarei unitati, posibilitatea decontarii somajului tehnic pentru angajati, acordarea costului standard per elev, scutirea de la plata contributiilor salariale pentru angajati si lansarea unui program de acordare de credite fara dobanda.Asociatia sustine ca scolile si gradinitele private nu pot accesa programe ca IMM Invest, nefiind considerate intreprinderi."Am propus constituirea in cadrul Ministerului Educatiei sau Economiei a unei linii de credit pentru capital sau investitii similar cu IMM Invest. In definitiv, vom returna banii acestia", a mai spus Comsa.Reprezentantii scolilor private spun ca unii parinti nu pot achita taxele si isi retrag copiii de la scoala, desi exista scaderi ale preturilor."Unitatile particulare de invatamant sunt acum in situatia unui restaurant, care este obligat sa dea de mancare clientilor, fara sa le ceara bani", a declarat Christian Comsa.Scolile private risca sa piarda pana la 60% din incasari daca raman inchise pana in septembrie, mai arata reprezentantii ASP.In Romania exista 1560 de unitati particulare de invatamant, cu 18.750 de angajati.