Situatia ramane grava la inceput de an scolar: Mii de scoli si gradinite functioneaza fara autorizatie ISU

Intr-o scoala din Vaslui renovarile dureaza de 12 ani si nu sunt gata nici acum. Vechea scoala din Fastaci este in reconstructie din anul 2006. Desi au trecut 12 ani, lucrarile nu au fost finalizate, iar cei 60 de elevi de gimnaziu sunt nevoiti sa inceapa cursurile in fostul dispensar sau in cladirea ocolului silvic, unde au fost improvizate sali de clasa.Alti primari s-au gandit sa deschida scolile chiar daca nu exista autorizatii ISU.Se intampla la Buzau, in Scoala generala din satul Vintileanca, comuna Sahateni, unde. Intre timp, insa, a fost dat ordinul de incepere pentru lucrarile la o noua scoala.Iata care este situatia si in alte zone:- au fost emise 37 de avize in lunile de vara- au fost emise 4 autorizatii de securitate in caz de incendiu- 14 scoli si gradinite (din cele 400) nu detin autorizatia sanitara de functionare (in multe cazuri nu sunt finalizate lucrarile).- 82 de unitati de invatamant nu au autorizatie sanitara (principalele probleme: lipsa apei potabile, toalete in curte)- 27% dintre institutiile fara autorizatie sanitara se afla in mediul rural- din cele 630 de unitati scolare, doar 58 de obiective scolare au autorizatie de securitate la incendiu.- 60 de unitati de invatamant, din 586, functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu- 39 de scoli si gradinite au obtinut, in 2018, autorizatia de securitate in caz de incendiu.- din totalul de 1.470 de cladiri ce apartin unitatilor de invatamant preuniversitar, 1.054 se supun procedurilor de obtinere a autorizatiei de securitate la incendiu si 40 de scoli sau gradinite (din cele 221) nu au autorizatie sanitara de functionare.- 600 de cladiri care apartin unor unitati de invatamant in care studiaza circa 90.000 de elevi si prescolari- 92 de unitati nu sunt autorizate sanitar- 70 dintre unitatile fara apa si grupuri sanitare in curte sunt in mediul rural- 29 de unitati de invatamant, gradinite, scoli si licee nu dispun de autorizatii de securitate la incendiu.- in judet sunt aproximativ 350 de cladiri in care invata circa 48.000 de elevi si prescolari- 59 de unitati de invatamant din mediul rural nu au apa potabila- peste 100 de cladiri care adapostesc unitati de invatamant nu au autorizatie de securitate la incendiu.- 80 cladiri in care functioneaza unitati de invatamant nu au autorizatie de securitate la incendiu- in judet sunt 896 de cladiri in care functioneaza unitati scolare.- 476 de unitati scolare- 22 de unitati de invatamant nu au autorizatie de functionare- 90 de unitati nu au primit inca avizul ISU pentru incendii.- 23 scoli si gradinite din Botosani sunt si anul acesta fara autorizatii ISU- din cele 351 de structuri scolare, 134 de scoli vor functiona si anul acesta fara autorizatie sanitara de functionare.- doar opt unitati scolare au obtinut autorizatii sanitare de functionare in acest an.- din cele 510 cladiri existente, 86 nu au autorizatii ISU- peste 100 de scoli sunt neautorizate sanitar (41 nu au apa curenta sau canalizare)-103 cladiri din Dambovita, in care functioneaza 107 scoli si gradinite, nu au obtinut autorizatia de securitate la incendiu- 63 de cladiri detin autorizatie de securitate la incendiu iar alte 430 de cladiri nu fac obiectul autorizarii- 115 de unitati scolare dintr-un total de 576 nu au autorizatie ISU, insa sunt in curs de autorizare- 60 de unitati de invatamant nu au autorizatie sanitar-veterinara.