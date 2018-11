Situatie incredibila la Galati: 8 scoli stau inchise, pentru ca nu au caldura. In altele, se invata in frig

Ziare.

Numarul scolilor cu cursuri suspendate a crescut in ultimele 24 de ore, in prima zi a saptamanii fiind doar cinci unitati cu probleme.Scolile din Galati care au fost inchise temporar au centrale termice, dar acestea nu pot fi folosite, deoarece lucrarile comandate de Primarie privind instalarea de surse de incalzire au inceput tarziu, iar unitatile de invatamant asteapta autorizatiile pentru racordarea la reteaua de gaze. Cursurile sunt suspendate o zi sau chiar o saptamana, asa cum se intampla la un colegiu din Galati."Cursurile sunt suspendate in opt unitati de invatamant, din cauza frigului, centralele nu au putut fi pornite. Este vorba despre scolile nr. 17, 18, 33 si Iulia Hasdeu si despre liceele Aurel Vlaicu, CFR, Traian Vuia si Sf.Maria.Nu se stie inca daca maine vor fi cursuri, se va lua o decizie pe parcursul zilei. Cert este ca la Sf.Maria nu se invata toata saptamana, acolo este o problema mai complicata si conducerea a decis sa suspende cursurile pana luni. Mai sunt si trei scoli in care se invata, dar cu program scurt", a declarat purtatorul de cuvant al ISJ Galati, Oana Enache.Autoritatile locale spun ca problema alimentarii cu gaz va fi rezolvata in curand."Pe lista mai sunt doar 11 scoli. Acolo sunt cursuri suspendate sau a fost impus program special. Ni s-a spus ca pe parcursul zilei ar putea fi pornite inca sase centrale termice. Daca vor fi pornite, cursurile vor fi reluate", sustine purtatorul de cuvant al Primariei Galati, Raluca Ardean.Unitatile scolare aflate in aceasta situatie au fost debransate de la reteaua urbana de termoficare dupa ce Primaria a anuntat inchiderea sistemului centralizat din cauza pierderilor si a cheltuielilor de intretinere uriase. Deoarece municipalitatea a alocat cu intarziere fonduri pentru achizitionarea si montarea de centrale termice, numeroase scoli din Galati nu au obtinut avizele pentru conectarea la reteaua de gaze.