Tablele magnetice. O alegere rentabila pe termen lung

Timp de multe decenii, tablele pe care se scria cu creta erau omniprezente in clasele din scoli si salile de sedinte. In timp, grija cu privire la alergiile cauzate de praful de creta a crescut si a generat interesul pentru tablele magnetice.Intr-un studiu facut de 2 cercertatori indineni in 2011 s-a demonstrat ca, totusi, cantitatea de praf de creta generata in timp scrisul la tabla era mica si netoxica, insa putea cauza neplaceri persoanelor cu probleme respiratorii si alergii.De fapt, in timp, acest praf de creta poate cauza greutate la respiratie si chiar iritatii ale ochilor. De asemenea, tablele traditionale cauzau probleme cu praful de creta ce murdarea hainele, mainile si alte suprafete.Luand toate acestea in considerare, nu este surprinzator faptul ca utilizarea tablelor magnetice a devenit atat de populara in birouri si scoli.Tablele magnetice au o baza de otel sub suprafata pe care se scrie si se sterge cu usurinta. Aceasta baza de metal permite utilizatorilor sa prinda obiecte magnetice de tabla, deschizand astfel posibilitatea de a prinde documente, notite si multe altele doar prin folosirea unui mic magnet.Radiera magnetica cu spatiu pentru markere rezolva problema ratacirii acestora. Cand tabla magnetica este folosita ca un avizier, utilizarea pinurilor cu ac nu mai este necesara, reducand sansele de ranire.Una dintre cele mai comune utilizari ale tablei magnetice este folosirea ei in clasele din scoli, inlocuind tabla traditionala cu creta. Invatatorii si profesorii folosesc aceste table la predare si prezentare, folosind markere nepermanente.Tablele magnetice sunt foarte apreciate si de catre elevii mai mici, caci invatatorii pot folosi litere si forme magnetice colorate ce starnesc interesul elevilor si-i ajuta sa invete mai bine.Folosirea tablei magnetice in birouri, in locul tablei din pasla sau pluta, ajuta companiile sa reduca consumabilele de birou, cum ar fi capsele si boldurile pentru fixat.Acest lucru face ca tablele magnetice sa fie o alegere rentabila pe termen lung, caci angajatii pot scrie direct pe tabla sau posta notite cu ajutorul magnetilor.Intalnirile si sedintele folosesc intens aceste table magnetice, deoarece permit generarea de strategii si idei ce pot fi repozitionate cu usurinta.Un whiteboard cu suport si/ sau role este un element des intalnit in birouri, in modele elegante si discrete ce completeaza frumos designul birourilor moderne.In scoli, birouri si case, tablele magnetice pot fi utilizate in scopuri decorative, dar utilitare. Mai multe familii aleg sa monteze table magnetice in bucatarie, permitand copiilor si adultilor, deopotriva, sa afiseze desene, lucrari de arta, notite si suveniruri magnetice din calatorii.Aceste table ca niste panouri sunt disponibile in mai multe culori si modele si astfel pot fi integrate in decorul casei sau al biroului.Dupa cum se vede, tablele magnetice servesc unei varietati de scopuri; ele pot fi folosite pentru prezentari, utilizate pentru afisaj, ca ajutoare didactice sau chiar ca organizator personal.Ele pot fi fixate pe perete, plasate pe un sevalet, sau doar sprijinite de perete. Ele sunt usor de curatat si necesita o intretinere minima. Compania MARKETING CONCEPT are o gama larga de table magnetice si whiteboard-uri potrivite atat pentru birouri, institutii de invatamant, birouri de acasa cat si pentru familiile active si organizate.