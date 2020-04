Tataru spune ca scolile s-ar putea redeschide la sfarsitul lunii mai - inceputul lunii iunie

Orban reitereaza ca anul scolar nu va fi inghetat

"Poate sfarsitul lunii mai - inceputul lunii iunie, 1 iunie. Trebuie sa avem foarte mare grija pentru tot ce inseamna copii.Ne gandim, ei se vor reintalni dupa o anumita perioada, deja maine am o intalnire cu ministrul Educatiei, in care sa stabilim niste protocoale pentru revenirea in scoli", a precizat Tataru la postul de televiziune Antena 3.El a adaugat ca in cadrul intrevederii cu ministrul Educatiei va discuta despre detaliile legate de revenirea copiilor la scoala."Tot ce inseamna circuitul copiilor, daca vom face mai multe schimburi, daca vor fi mai putine ore, daca vom avea acele biocide, daca vom avea si mascute, dar efectiv sunt protocoale pe care le stabilim si le vom adapta la nevoile momentului", a sustinut Tataru.La randul sau, premierul Ludovic Orban a declarat ca autoritatile nu au avut "niciun moment" in evaluare inghetarea anului scolar si a adaugat ca obiectivul Guvernului este acela de a asigura toate conditiile posibile pentru ca elevii si studentii sa incheie anul scolar, iar examenele nationale sa fie sustinute."Cu siguranta, am spus ca noi nu am avut niciun moment in evaluare aceasta posibilitate de inghetare a anului scolar. Obiectivul nostru este sa asiguram toate conditiile posibile astfel incat elevii, studentii sa incheie anul scolar, sa poata sa dea examenele care trebuie date, examenul de capacitate, examenul de bacalaureat, sigur, in conditiile care vor fi permise de contextul epidemiologic, pentru ca nu riscam ca toti copiii nostri sa piarda un an scolar", a declarat Ludovic Orban, marti, la TVR 1, intrebat daca ramane exclusa varianta inghetarii anului scolar.