Tavanul unei scoli din Buzau s-a prabusit peste elevi

Reprezentantii unitatii de invatamant spun ca niciun copil nu a fost ranit si ca tavanul a cazut din cauza greutatii unui videoproiector."S-a intamplat intr-una din salile de clasa. A cazut tavanul fals. Salile sunt foarte inalte si, de aceea, exista tavanul fals. Acum doua luni, cei de la Liceul Tehnologic Costin Nenitescu, caci ei au fost mutati la noi, si-au montat un videoproiector, iar acum, probabil, a cedat din cauza greutatii. Copiii erau in clasa, dar nimeni nu a fost ranit", a spus directorul Liceului Tehnologic Meserii si Servicii din Buzau, Aurica Neacsu."M-a sunat doamna directoare ca un proiector a fost montat pe un tavan fals de rigips si nu a suportat greutatea, s-a rupt rigipsul, dar nu s-a intamplat nimic cu copiii. Dupa incident, copiii au fost evacuati. E un carton, nu s-a intamplat nimic, nu a fost ranit nimeni, nu avea sa fie ranit cineva pentru ca e rigips, nu e tencuiala.E un tavan fals de rigips. Cine a gresit? Cel care a montat proiectorul, greutatea lui a facut sa cedeze. Ei au montat, cei de la Nenitescu", a declarat inspectorul general al ISJ Buzau, Florina Stoian, pentru News.ro.Incepand din luna octombrie, elevii Liceului "Nenitescu" din Buzau au fost mutati sa invete alaturi de elevii Grupului Scolar de Arte si Meserii, dupa ce sediul lor a fost preluat de Colegiul National "Mihai Eminescu", aflat in reabilitare in urmatorii doi ani.In urma incidentului, elevii au fost mutati intr-o alta sala de curs.