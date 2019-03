Toate gradinitele si scolile Sibiu vor fi inchise o saptamana, pentru Summit-ul UE

Ziare.

Potrivit sursei citate, copiii vor recupera zilele libere in sambata, incepand cu 2 martie. Astfel, prescolarii si scolarii vor fi nevoiti sa faca ore de recuperare in urmatoarele zile: 2 martie, 16 martie, 30 martie, 13 aprilie si 18 mai.Si studentii Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS) vor avea vacanta de Paste si 1 mai prelungita cu inca o saptamana, ca urmare a masurilor de securitate luate pentru organizarea Summit-ului UE, a precizat purtatorul de cuvant al institutiei, Teodor Boanta."O parte din spatiile universitatii vor fi folosite pentru activitati in cadrul summit-ului (cum este cazul cladirii in care functioneaza Facultatea de Medicina si Aula Magna), iar restrictiile de securitate vor fi foarte stricte, astfel ca studentii care aveau programate cursuri in aceasta cladire nu ar fi avut acces. Astfel, s-a decis ca vacanta de Paste si 1 mai sa fie prelungita cu inca o saptamana, cursurile urmand a fi reluate in 13 mai. Sapte din cele noua facultati vor recupera cursurile in weekend-urile urmatoare, iar la Stiinte Economice si Inginerie s-a decis prelungirea cu o saptamana a anului universitar", a explicat Teodor Boanta.Pe 9 mai, Sibiul va fi, pentru o zi, capitala politica a Uniunii Europene , aici urmand sa se reuneasca sefii de stat si de guvern din UE.