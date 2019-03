Coala alba, transformata in manifest pentru educatie: Va da roade protestul "Foaia goala la simularile nationale"?

Foto: Facebook / Marian Ignat

Reamintim ca elevii claselor a VII-a si a VIII-a participa in aceasta saptamana la simularea Evaluarii Nationale, urmand ca saptamana viitoare sa se desfasoare simularea Bacalaureatului.Cu acest prilej, Consiliul National al Elevilor (CNE) i-a invitat sa protesteze fata de schimbarile dese si nefundamentate care se fac in sistemul educational, refuzand sa mai fie "cobai" ai Ministerului Educatiei. Concret, elevii sunt invitati sa isi manifeste dezaprobarea fata de ceea ce se intampla in sistemul de invatamant fie lasand foaia alba la aceste simulari, fie scriindu-si pe ea nemultumirile, fie boicotand, stiut fiind ca nu exista consecinte in acest caz.Cati elevi au raspuns apelului? Deocamdata este greu de spus, tinand cont ca nu s-a incheiat nici macar simularea pentru Evaluarea Nationala., a explicat pentruca apelul este adresat in special liceenilor."Noi am lansat campania incepand de duminica, 10 martie, tocmai pentru ca, in principiu, nu era adresata in totalitate elevilor de gimnaziu (pentru ca acestia simt asupra lor presiunea parintilor), ci pentru a avea timp ca in aceasta saptamana sa motivam elevii de liceu, care sunt stapani de deciziile lor, deoarece majoritatea celor de clasa a XI-a implinesc varsta de 18 ani.Asa ca ei pot decide daca vor sau nu sa dea foaia goala, sau sa boicoteze, sau sa scrie nemultumirile pe foaia de examen.Nu avem inca un numar estimativ de elevi de clasa a VII-a sau a VIII-a care sa fi participat, insa am fost placut surprins sa vad ca si parintii, invitati in cadrul unei emisiuni sa spuna ce ar face daca copiii lor ar protesta la aceste simulari, apreciaza ideea si i-ar sustine.Dar. Cel putin din partea reprezentantilor, noi am primit un raspuns pozitiv in cadrul structurilor noastre, ale Consiliului National al Elevilor, atat la nivelul substructurilor judetene - consiliilor judetene si consiliului municipal Bucuresti -, cat si la nivelul structurilor scolare, adica al reprezentantilor din consiliul scolar. Deci", ne-a declarat Marian Ignat, elev la Colegiul National Unirea din Focsani.Intrebat ce ii nemultumeste cel mai tare pe elevi, secretarul general al CNE a subliniat ca "se doreste o reforma educationala de foarte mult timp"."Daca ne uitam in urma, vedem cum Consiliul National al Elevilor strangea anul trecut 130 de mii de semnaturi pentru schimbarea planurilor cadru. Un an mai tarziu nu vedem, din pacate, decatsi asa mai departe.Prin acest protest noi dorim sa tragem un semnal de alarma", a subliniat el inca o data.Iar pentru ca aceasta initiativa neobisnuita are si contestatari pe retelele de socializare, iar ministrul Educatiei a explicat ca, totusi, aceste simulari ii ajuta pe elevi sa se familiarizeze cu atmosfera de examen, Marian Ignat a facut cateva precizari suplimentare."Ce nu s-a inteles, din pacate, (dar avem timp saptamana asta, pana incep simularile pentru Bacalaureat) este ca e vorba despre o optiune pe care o propunem elevilor. Noi, ca si elevi reprezentanti, spunem: Uite, daca si tu vrei sa participi la acest protest, daca si tu simti cumva ca sistemul de invatamant nu se misca in directia care ar trebui, poti sa participi la o miscare mult mai ampla decat ceea ce simti tu in interiorul tau, poti sa aderi la miscarea aceasta nationala - adica sa dai foaia goala sau sa-ti scrii nemultumirile pe foaia de examen.Iar cei care doresc sa isi verifice cunostintele, foarte bine, sa o faca. Noi", a precizat inca o data secretarul general al CNE.Ca un facut, unul dintre subiectele date la limba romana in cadrul simularii Evaluarii Nationale a continut si o "regretabila eroare", motiv pentru care Centrul National de Examinare si Evaluare a cerut scuze prin intermediul unui comunicat de presa.