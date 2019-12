Federatia Spiru Haret: Oare un elev care provine dintr-o tara aflata in varful ierarhiei PISA ar putea face fata sistemului de evaluare din Romania?

Ziare.

"De fiecare daca cand apar rezultatele unei testari sau un studiu international, luam foc cu totii si incepem sa aruncam cu pietre in cei care ne vin mai la indemana - corpul profesoral.Dupa prezentarea rezultatelor testelor PISA 2018, multi 'experti' in educatie au gasit de cuviinta sa isi dea cu parerea, din nou, despre calitatea actului educational si sa acuze organizatiile sindicale ca infraneaza reforma.. In mod similar, formarea cadrelor didactice pentru evaluare pune accentul pe alte aspecte decat cele din evaluarile de tip PISA.", a declarat Nistor intr-un comunicat remis miercuri.In aceste conditii, Federatia Spiru Haret cere expertilor sa vina sa spuna care este adevarul despre aceste teste internationale si daca modelele de subiecte sunt adaptate la sistemul de invatamant romanesc.De asemenea, Federatia intreaba de ce niciun ministru nu a modificat programele scolare si sistemele de evaluare astfel incat sa fie in concordanta cu evaluarile PISA, care sunt efectuate inca din anul 2000."Care sunt unitatile de invatamant unde s-au sustinut testele PISA? Cati dintre elevi au tratat cu indiferenta aceste teste, la fel cum se intampla si la evaluarile de la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, precum si la simularile examenelor nationale? Sau, dimpotriva, cati dintre elevi au tratat cu interes aceste teste?", sunt alte intrebari ale sindicalistilor din sector.In final, presedintele Spiru Haret arata ca, dincolo de cautarea unor "vinovati de serviciu", ar trebui gasite solutii pentru rezolvarea unor probleme precum subfinantarea sistemului educational, formarea cadrelor didactice sau politizarea invatamantului."Cu totii am trecut prin scoala romaneasca si suntem oamenii de astazi datorita scolii romanesti. Oare suntem analfabeti functionali, oare nu suntem buni? Oare nu suntem profesionisti? Critica si aruncatul cu piatra au devenit sporturi nationale, insa ce se intampla dupa? Este societatea civila pregatita sa gaseasca adevaratii vinovati? Sau, mai bine, sa lasam vinovatii de-o parte si sa cautam solutii?Daca este nevoie, pentru a progresa, pentru a schimba ceva, ne asumam sa fim vinovatii de serviciu - educatori, invatatori, profesori, sindicate - ne punem si tinta pe piept. Insa, dupa ce terminati de criticat, va astept si cu solutii la urmatoarele probleme: subfinantarea sistemului; formarea initiala si continua a cadrelor didactice; birocratizarea actului educational; politizarea invatamantului.Pana atunci, pana cand nu vom gasi impreuna solutii la problemele de mai sus, vom continua sa ne lamentam", a adaugat Marius Nistor.Rezultatele elevilor romani la testele de evaluare PISA din 2018 au inregistrat o scadere fata de anterioarele evaluari de acest tip, in conditiile in care, potrivit Simonei Vela, cercetator in cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei, la citire/lectura elevii romani au obtinut un punctaj de 428, fata de 434 in 2015, la matematica - 430 fata de 444, in 2015, si la stiinte - 426 (fata de 435).Potrivit AFP, Asia a stralucit inca o data in clasamentul PISA, publicat marti: China si Singapore ocupa primele doua locuri in acest studiu de referinta din domeniul sistemelor de educatie din lumea intreaga, intocmit la fiecare trei ani de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), informeaza AFP.Documentul, care evalueaza din anul 2000 competentele in stiinte, matematici si lectura pentru elevii in varsta de 15 ani, a devenit o referinta mondiala, fiind monitorizat cu mare atentie de guvernele lumii.In clasamentul pe 2018, Romania a inregistrat scoruri sub media mondiala la toate cele trei sectiuni. Astfel, tara noastra a obtinut la sectiunea "lectura" un scor de 428 (media mondiala fiind de 487), la sectiunea "matematica" un scor de 430 (media mondiala este 489) si la sectiunea "stiinte" un scor de 426 (media mondiala este 489).Testele au fost realizate in mai 2018 pe 600.000 de tineri din 79 de tari si teritorii, un esantion reprezentativ pentru 32 de milioane de elevi. In Romania, testele de evaluare PISA 2018 au fost aplicate in 170 de institutii de invatamant. Au participat 5.081 de elevi din clasele VII-X, fiind validate si prelucrate 5.075 de teste.Cea mai mare pondere au avut-o elevii din clasa a IX-a (77,9%), urmati de cei de clasa a X-a (15,1%), clasa a VIII-a (6%) si de clasa a VII-a (0,9%).