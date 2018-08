Federatia Spiru Haret spune ca Ministerul Educatiei vrea sa concedieze o mie de angajati din invatamantul preuniversitar UPDATE

UPDATE

Sindicalistii condamna aceasta decizie care va "duce la o acutizare a crizei lipsei de personal calificat" si anunta ca o vor contesta in instanta.Federatia sustine ca singurul argument este cel al realizarii de economii la bugetul de stat."La ora actuala, Ministerul Educatiei Nationale pregateste un ordin prin care vor fi taiate peste o mie de posturi din invatamantul preuniversitar. Acest lucru va duce la o acutizare a crizei lipsei de personal calificat, existente la nivelul unitatilor de invatamant. Riscam, de exemplu, ca scolile sa ramana fara personal de paza si intretinere, in conditiile in care sunt multe unitati de invatamant unde paza este asigurata din banii dati de parinti. Mai grav este ca taierile de posturi vor afecta si procesul didactic, deoarece sunt vizate inclusiv posturi didactice", anunta sindicalistii.Potrivit acestora, exista riscul ca orele care se atribuiau pana acum la plata cu ora la personalul didactic calificat sa fie predate de necalificati sau sa nu poata fi platite."Este grav ca s-a ajuns in aceasta situatie in care, in loc sa se majoreze costul standard per elev/prescolar, MEN prefera sa taie si mai mult din cheltuieli, in conditiile in care foarte multe unitati de invatamant nu au alocate la ora actuala fonduri pentru plata salariilor in trimestrul IV. Cand toata lumea cere la unison cresterea calitatii actului educational, MEN vine si ia masuri care conduc la scaderea acesteia" - a declarat Marius Ovidiu Nistor, presedintele FSE "Spiru Haret", citat in comunicatul de presa.Potrivit sindicalistilor, MEN nu poate lua o asemenea decizie fara consultarea partenerilor de dialog social.Sindicalistii anunta ca orice act administrativ cu caracter normativ care va veni sa diminueze numarul de posturi va fi contestat in justitie.- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a transmis, vineri, ca niciun post din invatamant nu este "in pericol" in anul scolar 2018 - 2019, fiind propuse spre aprobare 286.726 de posturi, dintre care 30.000 sunt vacante. De asemenea, MEN anunta ca exista bani in buget pentru plata salariilor aferente trimestrului al patrulea."Ministerul Educatiei Nationale nu are in intentie << taierea >> sau << diminuarea >> numarului de personal angajat, astfel ca nu este in pericol niciun post, asa cum se afirma in comunicatul anterior mentionat. Astfel, in acest moment sunt propuse spre aprobare 286.726 de posturi pentru personalul didactic de predare titular, personalul didactic calificat cu contract de munca pe perioada determinata, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic etc", a transmis MEN.