Ministerul Educatiei le raspunde profesorilor care au iesit azi in strada

Cand vin banii profesorilor

Ziare.

com

Ministerul are precizari pentru fiecare revendicare a sindicalistilor, potrivit unui comunicat de presa remis miercuriReferitor la elaborarea pachetului legislativ pe educatie cu termen 31 martie, conform acordului, MEN precizeaza ca acesta va fi elaborat pana la aceasta data, pentru a putea fi lansat in dezbatere publica.Despre majorarea costului standard per prescolar/scolar-fata de lipsa acuta de resurse umane, materiale si financiare, ministerul sustine ca acesta creste de la "4.413 lei (in anul 2018), la 5.384 lei, in anul 2019".Sindicalistii au mai cerut respectarea de catre MEN, in procesul de emitere a unor acte administrative cu caracter normativ, a obligatiei de consultare a partenerilor de dialog. Ministerul noteaza ca in acest proces au avut loc intalniri in comisiile tehnice cu federatiile sindicatelor reprezentative din invatamant, inclusiv in comisiile de dialog social."Totodata, au avut loc intalniri cu directorii unitatilor de invatamant, cu reprezentantii personalului didactic auxiliar si nedidactic, reprezentantii FSLI si FSE Spiru Haret", sustine MEN.Despre solicitarea de a asigura personal de predare calificat, ministerul sustine ca unitatile de invatamant preuniversitar beneficiaza deja de astfel de personal.Sindicalistii au mai solicitat si stoparea restrangerilor de activitate la unitatile de invatamant tehnologic, generate de disparitia unui numar semnificativ de norme din cauza structurii anului scolar 2019-2020 (ordin nediscutat cu federatiile sindicale din comisia tehnica).Referitor la acest aspect, MEN precizeaza ca proiectul de ordin a fost discutat in comisia de dialog social, fara Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret, "care nu a dorit sa participe si a plecat de la discutii. Nu s-au aprobat restrangeri de activitate"."Prin ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 3.191/2019, a fost aprobata structura anului scolar 2019-2020, pentru tot sistemul de invatamant de stat.Pana in prezent, invatamantul tehnic si profesional avea prevazute intre 37 - 41 de saptamani de curs, dupa caz, fiind necesara o echilibrare a duratei cursurilor, inclusiv pentru cresterea atractivitatii acestei forme de invatamant.Totodata, este de subliniat faptul ca, in anul scolar 2018-2019, in sistemul de invatamant preuniversitar din totalul de 215.833 de norme didactice de predare, 16.437 de norme sunt ocupate de personal didactic titular in regim de plata cu ora, iar 4.533 de norme didactice sunt ocupate de personal didactic fara studii corespunzatoare postului.In raport cu numarul de norme ocupate in anul scolar 2018-2019 cu personal didactic titular incadrat in regim de plata cu ora (peste norma de baza), respectiv numarul de norme ocupate cu personal didactic fara studii corespunzatoare, Ministerul Educatiei Nationale apreciaza ca, in anul scolar 2019-2020, nu se vor inregistra restrangeri de activitate in randul cadrelor didactice titulare", explica ministerul.Privind plata, in regim de urgenta, a tuturor sumelor rezultate din sentintele judecatoresti definitive, anterioare datei de 31.12.2018 (care, conform Acordului, trebuia realizata pana la 31.01.2019), MEN subliniaza ca sumele sunt prevazute in buget si pot fi platite numai dupa aprobarea Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019.Despre acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihica de 10% intregului personal didactic din invatamantul preuniversitar, ministerul spune ca, potrivit legii, se acorda sporul de suprasolicitare neuropsihica cadrelor didactice care predau cu norma intreaga sau partiala.In ce priveste stoparea violentei in unitatile de invatamant, MEN precizeaza ca pentru a opri acest fenomen are in vedere mai multe documente strategice.Iata cateva imagini de la manifestatii:A.D.