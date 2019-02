Sediul Ministerului Educatiei va fi pichetat de sindicalisti: Este nevoie de o schimbare urgenta, vrem calitate!

Ziare.

com

Aproximativ 100 de membri ai Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" vor picheta, miercuri, incepand cu ora 11.00, sediul Ministerului Educatiei Nationale.De asemenea, sindicatele afiliate Federatiei "Spiru Haret" din mai multe regiuni vor organiza actiuni de protest la nivelul judetelor, pentru a atrage atentia asupra situatiei grave in care se afla sistemul de invatamant."Starea de nemultumire din sistem a atins cote alarmante. Le cerem politicienilor, indiferent de partid, sa inteleaga ca este nevoie de o schimbare urgenta. Societatea vrea calitate! Si noi vrem! Nimeni, insa, nu vrea sa vada motivele pentru care nu se obtine calitatea. Legile nu sunt respectate sau sunt schimbate peste noapte, hotararile judecatoresti nu se pun in executare, iar drepturile angajatilor din invatamant sunt calcate in picioare. Cadrele didactice sunt obligate sa lucreze si cu 38 de elevi la clasa. Contabilii trebuie sa transmita situatiile noaptea, pentru ca ziua platformele sunt blocate, iar angajatii din unitatile de invatamant sunt pusi sa completeze mii de hartii inutile, de care nimeni nu tine cont", a declarat Marius Ovidiu Nistor, presedintele "Spiru Haret".Printre revendicarile Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" se numara: elaborarea pachetului legislativ pentru educatie - cu termen 31 martie, conform Acordului incheiat intre federatiile sindicale reprezentative din invatamant si Guvernul Romaniei; majorarea costului standard per prescolar/elev - fata de lipsa acuta de resurse umane, materiale si financiare; respectarea parteneriatului social; asigurarea personalului didactic de predare calificat; plata, in regim de urgenta, a tuturor sumelor rezultate din sentintele judecatoresti definitive, anterioare datei de 31 decembrie 2018 (care, conform Acordului, trebuia realizata pana la 31 ianuarie 2019); calcularea corecta a sporurilor si indemnizatiilor la nivelul salariilor aflate in plata; stoparea violentei in unitatile de invatamant; asigurarea profesorilor de sprijin, a consilierilor psihopedagogi, precum si a finantarii suplimentare pentru unitatile de invatamant de masa cu clase in care sunt inscrisi copii cu cerinte educationale speciale; instrumente reale, aplicabile in situatiile in care cadrele didactice nu dau dovada de profesionalism, nu au vocatie sau perturba desfasurarea intregii activitati a unitatilor de invatamant; angajarea in mod real a raspunderii celor care aduc prejudicii scolii.Profesorii membri ai Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" au anuntat ca vor purta, de marti, banderole tricolore, in semn de protest fata de situatia din educatie. Ei solicita, intre altele, elaborarea pachetului legislativ pe educatie, majorarea costului standard per prescolar/elev, asigurarea personalului didactic de predare calificat, plata sumelor rezultate din sentintele judecatoresti definitive, dar si stoparea violentei in scoli.