Universitatea Spiru Haret ofera consiliere psihologica gratuita pentru cei care se afla in carantina sau izolare

pr@spiruharet.ro

secretariat_pseb@spiruharet.ro

In acest sens, cadrele didactice, masteranzii si absolventii Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii Spiru Haret au luat initiativa de a oferi voluntar consiliere psihologica celor afectati de anxietate, depresii sau alte suferinte emotionale.Sedintele de consiliere vor avea loc la distanta, prin mijloacele tehnice disponibile pacientilor aflati in in carantina sau auto-izolare (telefon, aplicatii de video-call etc.).Pentru cei interesati, mai multe detalii pot fi aflate printr-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook: https://www.facebook.com/Universitatea.Spiru.Haret https://www.facebook.com/studentipsiho ; sau pe adresele de email:De asemenea, si Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera al Universitatii Spiru Haret ( http://www.ccoc.spiruharet.ro/ ) ofera sustinere emotionala, atat online, cat si telefonic, persoanelor care depasesc mai greu provocarile existente in contextul raspandirii pandemiei de coronavirus.Persoanele interesate pot contacta psihologii si consilierii din cadrul CCOC USH prin e-mail la adresa aminaruxandra@yahoo.com sau telefonic: 0742826114, 0721707887.Este un moment in care solidaritatea nu mai este doar o vorba in vant, pentru ca numai impreuna putem minimiza impactul social si economic al acestei pandemii.Efortul colectiv al societatii va fi in permanenta sprijinit de Universitatea Spiru Haret, prin toate mijloacele pe care le are la dispozitie.