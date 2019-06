Ai sansa sa stralucesti si sa fii rasplatit cu o Bursa John Leggott College, UK, 2019

Ziare.

com

Ce isi doresc copiii inca de cand sunt mici? Sa experimenteze cat mai mult, curiozitatea lor fiind neobosita, la fel ca si mintea lor, absolut pregatita de orice provocare. Se stie ca adolescenta vine la pachet cu o incapatanare a tinerilor pentru a demonstra si a se exprima.Va invitam sa va sustineti copilul in dezvoltarea pentru generatia si societatea lui, iar un prim pas este studiul in alta tara. John Leggott College, in parteneriat cu Mirunette Education, isi deschide portile pentru voi, iar noi va asteptam sa pasim impreuna catre un alt nivel al educatiei.Ne dorim sa le oferim platforma necesara care sa ii provoace, sa ii ajute sa se descopere si sa se exprime folosindu-si capacitatile si calitatile. Suntem bucurosi sa anuntam startul posibilitatii de aplicare la bursele: John Leggott College Marea Britanie 2019.Aplicatiile se adreseaza tinerilor de clasa a X-a, care au implinit 16 ani si isi doresc sa studieze ultimii doi ani de liceu la o scoala importanta din Anglia. Oferim viitorilor adulti posibilitatea sa isi implineasca un vis si ii invitam pe cei pregatiti pentru o noua etapa a studiilor, la un alt nivel, sa intre in cursa pentru una dintre cele 3 burse partiale de studii, ce acopera 50% din taxa de scolarizare!- Vor fi doua etape: examen scris la limba engleza, pe 8 iunie 2019, iar cateva zile mai tarziu un interviu Skype cu o comisie de evaluare a Colegiului John Leggott. Ambele etape vor avea loc in Bucuresti, la sediul Mirunette Education.- Inscrierea se realizeaza prin completarea unui formular de pe site-ul Mirunette . Toate informatiile despre John Leggot College se gasesc pe site-ul nostru, dar si informatii despre cazare, taxa de studiu si alte costuri. Va puteti inscrie pana pe 6 iunie 2019!- Copiii se vor bucura de burse odata cu inceperea studiului in UK, septembrie 2019.De ce este benefica o astfel de experienta pentru copilul dumneavoastra? Noi consideram ca generatia Alfa necesita o educatie Alfa. Studiile au demonstrat ca tinerii traiesc intr-o societate in care revolutia tehnologiei chiar are un impact direct asupra viitorului lor. Sunt mult mai competitivi si au alte necesitati pentru a-si satisfice acest impuls nativ.Majoritatea, fiind incurajati si sustinuti de tehnologie, simt o nevoie viscerala sa depaseasca barierele si sa treaca granitele. Tocmai de acea venim in sustinerea lor, practic ce moment mai bun sa se testeze si pregateasca pentru marea calatorie pe care si-o doresc, daca nu acum, in pragul examenului de maturitate?Piata muncii lucreaza non stop sa se adapteze la cerintele noii generatii (ex. La inceputul lunii Mai 2019, oficial, cuvantul "Influencer" a fost introdus in dictionarul englez) si consideram de datoria noastra, sustinatorii educatiei, dar si de datoria parintilor, sa ne adaptam lor.O generatie a creativitatii si dependenta de toate formele de comunicare, credem ca isi va pune bazele evolutiei lor pe un sistem 4C: Calatorii, Cunoastere, Creativitate si Comunicare.In incheiere dorim sa prezentam parerea sincera a celor de la John Leggott College, in legatura cu tinerii din Romania inscrisi de Mirunette Education prin concursurile anilor precedenti si cum vad ei lucrul cu acestia.- Arran Quickfall (International Recruitment Manager)