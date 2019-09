E oficial: Elevii care nu au media 5 la Evaluarea Nationala nu mai intra la liceu

Cand au loc examenele pentru Evaluarea Nationala din 2020

Totodata, pentru elevii de clasa a VIII-a care obtin o medie sub 5 devine obligatoriu invatamantul profesional, se arata intr-un ordin privind admiterea la liceu publicat in Monitorul Oficial.Astfel, elevii care sustin Evaluarea Nationala anul viitor si obtin o medie de admitere la liceu sub 5 nu vor intra in procesul de repartizare la licee, singura lor optiune fiind invatamanul profesional.Limita este prevazuta la articolul 2, alineatul 10 din ordin: " (10) La procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 participa numai elevii care au sustinut evaluarea nationala si a caror medie de admitere, calculata conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin,".Documentul este semnat de Daniel Breaz, ministrul interimar al Educatiei.Calcularea mediei de admitere la liceu ramane aceeasi: se ia in calcul media de la Evaluarea Nationala 2020 (80% din media de admitere la liceu) si media generala de absolvire a claselor V-VIII (20%).Calendarul pentru Evaluarea Nationala din 2020 a fost publicat, la sfarsitul lunii august, in Monitorul Oficial, iar potrivit acestuia examenele vor avea loc in perioada 15-18 iunie, iar rezultatele finale vor fi publicate in 27 iunie.Conform ordinului ministrului interimar al Educatiei, publicat in Monitorul Oficial, calendarul desfasurarii Evaluarii Nationale pentru absolventii de clasa a VIII-a in anul scolar 2019-2020 este urmatorul 2 - 5 iunie 2020 - Inscrierea la Evaluarea Nationala5 iunie 2020 - Incheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a15 iunie 2020 - Limba si literatura romana - proba scrisa17 iunie 2020 - Matematica - proba scrisa18 iunie 2020 - Limba si literatura materna - proba scrisa22 iunie 2020 - Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 12:00) si depunerea contestatiilor (intre orele 14:00 - 20:00)27 iunie 2020 - Afisarea rezultatelor finaleTotodata, modalitatea de solutionare a contestatiilor la Evaluarea Nationala pentru clasa a VIII-a de anul viitor a fost modificata, astfel incat daca se constata o diferenta de notare mai mare de un punct intre evaluarea initiala si cea de dupa contestatie, lucrarea va fi evaluata de o a treia comisie, potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educatiei.Pana acum, diferenta prevazuta era de 1,5 puncte.