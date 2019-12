Gala Prieteniei Magna cum Laude - Hanuca & Craciun

Ziare.

Evenimentul se desfasoara in SALA DE RECEPTIE A PALATULUI PARLAMENTULUI, in organizarea Fundatiei Reut (fosta Fundatia Ronald S. Lauder Romania), a Fundatiei Magna cum Laude-Reut, cu sprijinul Camerei Deputatilor, al Ambasadei Israelului in Romania si al Primariei Sectorului 3, in parteneriat strategic pentru educatia de excelenta cu Banca Comerciala Romana.In debutul sarbatorilor de iarna, vom da lumina bradului de Craciun si lumanarilor de Hanuca, in cadrul acestui spectacol stralucitor, al carui traditie porneste de la Casa Alba din Washington. E. S. domnul ADRIAN ZUCKERMAN, recent acreditat ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania, va aprinde lumanarile de Hanukka, Premierul Romaniei, LUDOVIC ORBAN, fiind invitat sa aprinda bradul de Craciun.Olimpicii Laude-Reut vor fi premiati de personalitati marcante ale Romaniei, care ii vor onora prin inmanarea diplomelor de excelenta.Si-au anuntat prezenta peste 700 de invitati, personalitati ale lumii politice si diplomatice, printre care premierul LUDOVIC ORBAN si membri ai cabinetului sau de ministri, reprezentanti ai institutiilor de stat si ai ambasadelor straine la Bucuresti, lideri ai corporatiilor si oameni de afaceri.Gazdele serii sunt LAUDE-REUT BOARD OF TRUSTEES, domnul SERGIU CRISTIAN MANEA, CEO BCR, sponsorul strategic al evenimentului si doamna TOVA BEN NUN-CHERBIS, Presedintele Fondator al Fundatiei Reut, Fundatiei Magna cum Laude-Reut si al Complexului Educational Laude-Reut, initiatoarea si promotoarea acestui minunat eveniment in Romania.Invitatii se vor delecta cu un program artistic sustinut de elevii Complexului Educational Laude-Reut si momente muzicale de inalta tinuta in interpretarea tenorului Daniel Magdal si a sopranei Daniela Vladescu, acompaniati de pianista Ioana Lupascu.Gala Prieteniei este un eveniment de strangere de fonduri destinate educatiei de excelenta careia numele Laude-Reut ii este sinonim in aproape un sfert de secol de existenta cu care se mandreste pe plan national si international.Evenimentul este precedat, la ora 18:30, de o conferinta de presa privind Acordul de Colaborare intre reprezentantii Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Federatiei Patronale Petrol si Gaze (FPPG) si Complexul Educational Laude Reut, prima scoala care se alatura initiativei "Pactul pentru educatie antreprenoriala", semnat intre CONAF & FPPG si Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru sustinerea si dezvoltarea competentelor antreprenoriale in randul tinerilor si introducerea incepand cu anul 2020, optional, in scolile gimnaziale si liceu, a orelor de antreprenoriat.Conferinta de presa va fi sustinuta de Cristina Chiriac - Presedinte CONAF, Franck Neel - Presedinte FPPG, Nicoleta Munteanu - Vicepresedinte CONAF si Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator LAUDE-REUT, alaturi de elevii Laude-Reut care studiaza business si marketing.