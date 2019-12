Laude-Reut, pionierul educatiei antreprenoriale in scoala romaneasca

Ziare.

Acest demers face parte dintr-un proiect amplu al CONAF si FPPG agreat cu Ministerul Educatiei Nationale, prin care incepand cu 2020, se vor introduce, ca materie optionala, orele de antreprenoriat in scolile de stat.Demersul Complexului Educational Laude-Reut reprezinta prima masura concreta promovata de mediul privat prin care se sustine dezvoltarea competentelor antreprenoriale in randul tinerilor prin modalitati noi si creative de predare si invatare incepand din scoala gimnaziala si continuand cu invatamantul superior."Initiativa Complexului Laude- Reut este una salutara oferind astfel un exemplu celorlalte institutii de invatamant din tara, fie ca vorbim de cele de stat sau private. Ne bucuram ca un colegiu de renume, cu performante remarcabile a inteles esenta demersului nostru. Consolidarea educatiei antreprenoriale in scoli si institutii de invatamant liceal va avea un impact pozitiv asupra caracterului dinamic al antreprenoriatului in cadrul economiei noastre", este de parere Cristina Chiriac, presedinte CONAF.La randul sau, Tova Ben Nun-Cherbis, presedintele Complexului Laude-Reut declara ca: "Suntem onorati sa fim prima scoala inclusa in Pactul pentru Educatie Antreprenoriala, asteptam sa ni se alature si alte scoli si sa pregatim impreuna generatiile de maine care vor intra pe piata muncii, pentru un viitor mai bun si mai valoros, dezvoltandu-le competentele antreprenoriale prin modalitati noi si creative de predare si invatare incepand din scoala gimnaziala""Cred in importanta educatiei la nivel individual si la nivelul societatii in care traim. Educatia este motorul economic al unei comunitati si este baza unei evolutii economice sustenabile pentru viitor. Marii antreprenorii au posibilitatea de a genera schimbari importante in mediul social, prin crearea de bunastare si locuri de munca, element de baza a unei dezvoltari durabile pentru o societate in continua evolutie", considera Franck Neel, presedintele FPPG.Comisia Europeana recunoaste educatia antreprenoriala drept un instrument care ii poate ajuta pe tineri sa fie mai antreprenoriali. Educatia antreprenoriala se refera la modul de dezvoltare a unui set general de competente, aplicabile in toate aspectele vietii, nu doar la a invata cum se conduce o intreprindere sau o afacere. Ea cuprinde toate formele de invatare, educatie si formare care contribuie la crearea spiritului, a competentelor si a comportamentului antreprenorial, cu sau fara un obiectiv comercial.