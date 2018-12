O noua materie in scolile romanesti, ca elevii sa nu fie manipulati de stirile false - proiect

Ziare.

com

Astfel, elevii claselor a VI-a si a IX-a ar putea avea o noua materie obligatorie. Aceasta ar fi introdusa doar o ora pe saptamana si ar trebui predata de profesori de Limba romana, Istorie, Cultura civica sau Filosofie, pregatiti in acest sens de Ministerul Educatiei, potrivit proiectului de lege "Ministerul Educatiei va pregati un plan-cadru prin care sa asigure, in fiecare an, cursuri de pregatire pentru profesorii din unitatile de invatamant gimnazial si liceal care predau ore de limba romana, istorie, cultura civica sau filosofie pentru a preda disciplina 'Educatie si cultura media'", arata articolul 3 al documentului.In plus, ministerul ar urma sa revizuiasca anual cursurile de formare a cadrelor didactice, dar si programele aferente disciplinei, astfel incat sa corespunda evolutiilor din domeniul comunicarii si mass-media.Materia propusa prin acest proiect de lege "va include obligatoriu predarea teoriilor comunicarii, formarea unui mecanism critic si analitic de receptionare a stirilor, identificarea manipularilor informatiei in beneficiul unor interese extremiste sau anti-democratice, filtrarea unor informatii care au ca scop final ingradirea si amenintarea unor drepturi fundamentale, identificarea unor stiri false", potrivit documentului citat.In expunerea de motive se arata ca exista un "veritabil bombardament informational, menit sa influenteze deciziile in domeniul comercial sau politic, vizand practic alegerile pe care le facem in mod cotidian. In acest context, dezvoltarea unor abilitati media si a unei capacitati de a judeca critic, in mod independent, informatiile primite, nu constituie un element educational de specialitate, dedicat doar celor interesati de stiintele comunicarii sau de stiintele sociale, ci o provocare de baza pentru fiecare tanar"."In plus, dezvoltarea fenomenului 'fake news' genereaza o criza pentru societatea contemporana si ameninta inclusiv buna functionare a deemocratiilor liberale, cu riscuri asupra securitatii si sigurantei nationale", se explica in expunere.Proiectul a fost inregistrat de deputatul PNL pe 19 decembrie. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.