Tu stii suferinta copilului tau? "Unii parinti nici macar nu stiu ca nu stiu sa fie parinti". Ghiozdanul lasat in fata scolii Interviu

Vorbim foarte mult despre violenta in scoala, ajunsa la cazuri extreme, inclusiv la parinti care, exasperati de violenta altor copii asupra copilului lor ajung sa-si faca singuri dreptate. Ce se intampla?

A existat intotdeauna si nu am discut despre el?

Si faza urmatoare bullyingului?

Deci copiii nu se nasc violenti?

Sunt parinti care se rusineaza de diagnosticele copiilor?

Deci, copiii cu cat sunt mai violenti, cu atat sunt mai chinuiti ei insisi si nu trebuie judecati, ci ajutati?

Si care e solutia? Ce faceti cu acesti copii

Ati cerut?

Ce e un profesor intinerant?

Exista doar un post pentru cele 5 scoli sau ar fi posturi, dar e lipsa de profesori specializati?

Ce v-ar trebui?

Si cine ar trebui sa vi le dea?

Asta e partea de la scoala, dar, cum spuneati, trebuie lucrat si pe partea de familie. Ce puteti sa faceti cu parintii care nu colaboreaza?

Si daca nu este respectata recomandarea?

Ati avea nevoie de o lege mai aspra pentru cei care nu vor sa colaboreze?

In ce zona sunt parintii cu probleme?

Scoala Ferdianad I, recunoscuta la nivelul Comisiei Europene pentru incluziune, este extrem de eterogena nu doar social, ci si etnic. Ati observat o problema pe zona etnica?

Competitia nu face parte din educatie in societatea de azi extrem de concurentiala?

Orice copil poate face perfomanta?

Si un copil care nu e construit asa, dar e presat sa faca performanta?

Sunt parinti care se simt jigniti daca le spuneti ca e ceva in neregula cu copilul?

Ziare.

com

Copiii nu se nasc insa violenti. Ei devin violenti din cauza traumelor, a violentelor pe care le suporta sau la care asista, trebuie gasita si inteleasa povestea impovaratoare din spatele acestor copii, explica prof. Violeta Dascalu, directoarea scolii Ferdinand I din Bucuresti.Parintii fie sunt cauza acestor probleme, fie nu stiu ce sa faca, iar scolile, cu un numar infim de consilieri, psihologi si profesori intineranti, dedicati cazurilor speciale, nu reusesc sa rezolve problema. Ar fi necesare schimbari legislative, care sa dea scolilor mai multe parghii de interventie."De multe ori avem senzatia ca unii parinti aduc copilul ca pe un ghiozdan la poarta scolii si il lasa aici in speranta ca noi putem face ceea ce ei nu pot sau nu vor sa faca acasa. Un copil lasat sa creasca la intamplare nu se poate adapta la scoala", spune Violeta Dascalu.Scoala Ferdinand I face parte din Proiectul INSCHOOL - Inclusive Schools: Making a Difference For Roma Children- initiat de Consiliul Europei, cu sprijinul Uniunii Europene si este scoala suport pentru alte scoli din Romania.Avem pe de-o parte ceea ce numim. Este peste tot, indiferent daca recunoastem sau nu. Bullying inseamna si o privire, un cuvant, o ironie care sa ii provoace o emotie negativa celui caruia ii e adresata: suferinta, jignire, intimidare, furie, rusine.Eu cred ca a fost intotdeauna, dar se manifesta mai mult ca niciodata. Copiii sunt expusi unei societati debusolate, oamenii nu sunt educati sa aiba un dialog, cum sa aiba o comunicare civilizata.Escaladarea e usoara. Un copil poate reactiona imediat cu o vorba nepotrivita sau cu un gest care poate fi de la o impingere, la pumn care sa provoace durere. Deja vorbim de violenta.Ea nu e intamplatoare si nu oricine o manifesta.Niciodata. Ei. Copilul invata sa se comporte la fel. Imita.Si noi avem in scoala copii cu niste povesti personale dramatice. Copii parasiti de unul sau chiar de ambii parinti, uneori plecati in strainatate, copii cu parinti despartiti, care sunt marginalizati in familie, copii care asista la divorturi urate si sunt folositi ca arme.Exista si copii cu diagnostice pshiatrice, cu sindorm de opozitie care nu asculta niciodata ce le spune parintele sau profesorul.Unii nici nu ne spun. Dar avem si cazuri senzationale. Avem acum la clasa pregatitoare un caz de "Asperger", o forma inalta de autism, copii cu inteligenta foarte ridicata, dar la care partea emotionala e in suferinta.Mama si-a asumat acest copil si dagnosticul lui, vine in fiecare zi la scoala, copilul sta cu ea 4 ore la cursuri . Intr-o pauza, copilul a venit si m-a luat in brate, ceea ce o minune pentru el. Incepe sa se vindece.In spatele lor sunt niste povesti de viata grele si trebuie intervenit pe toate planurile, si in familie, si la scoala, nu trebuie ascuns nimic sub pres. Povestile lor trebuie cunoscute de toti profesorii.Tot felul de interventii. Intai mediere, discutam cu fiecare copil in parte. Orice problema punctuala care apare trebuie imediat rezolvata, vorbita.Acum doua pauze am asistat la o mediere cu niste copiii, pentru un caz de bullying, excelent condusa de dna consiliera, in care fiecare si-a recunoscut partea de greseala. Si mi-a placut ca au spus greseala, nu vina: "Recunosc, am gresit, l-am injurat pe colegul meu".Si trebuie sa discutam cu parintii. Daca acestia accepta, copiii vin la consiliere, dar numai in scolile norocoase, care au consilier.Il avem doar doua zile pe saptamana, restul de trei functionam fara specilalist. Nu avem de aproape 10 ani medic la cabinetul scolar.Desigur, inclusiv cu adresa la minister. De multe ori consilierul e depasit de situatie, copilul are nevoie de terapie psihiatrica si medicul decide daca acel copil are nevoie de o scoala speciala sau de profesor intinerant.Are specializarea invatamant special , stie cat timp poate fi atent acel copil, prin ce metode trebuie lucrat cu el. Dar. Deci vine o data pe saptamana, o ora.Nu sunt posturi. E inuman sa ii ceri unui profesor sa lucreze cu 15 asemenea copii si e aberant sa crezi ca o ora pe saptamana poate conta in educatia acelor copii.Noi am incercat tot ce am putut sa compensam, in limite legale. Avem si un program special, se numeste "sand work", facut pe baza de voluntariat de organizatia Solmentis : o ora copiii nu vorbesc, modeleaza ceva in nisip.care sa aiba cateva intalniri pe saptamana cu copiii care au nevoie de ajutor., care sa raspunda doar de o scoala. Schimbarea fisei postului unui profesor intinerant, prezenta unui profesor de sprijin in clasele unde exista copii cu diagnostice complicate pe care un profesor obisnuit nu stie sa le gestioneze.Ar trebui amendata legea. Ne pot ajuta si primariile, asa cum dau burse pot plati un profesor consilier.Nimic. Daca il chem si nu vine nu am ce sa fac. E adult. Pot sa sesizez Directia de protectie a copilului, care face o ancheta sociala, imi comunica faptul ca a facut-o si a recomandat parintilor sa colaboreze cu scoala.Unii se mai sperie, vin la scoala. Dar acolo unde nu exista o sustinere permanenta si un program de ambele parti, tinut cu strictete, lucrurile nu se repara. Si de multe ori parintii nu sunt constienti. Se fac ca problema nu exista.Astazi ne-am trezit cu un parinte care ne-a sesizat ca la sfarsitul semestrului copilul nu i-a adus carnetul de note. Un copil care a fost crescut de la 6 luni in provincie de bunicii din partea tatalui si acum tatal l-a adus cu el in Bucuresti.Am chemat copilul care mi-a povestit plangand cum mama lui l-a abandonat la 6 luni, nu a cunoscut-o si ca ii e greu in oras nou si scoala noua. Era atata furie si durere in el...A intrat in conflict cu alti copii. L-am intrebat daca ii spune tatalui ca este sicanat la scoala. Nu. Tatal nu stia nimic despre suferinta copilului, despre viata lui grea. A venit la scoala doar pentru ca a sesizat lipsa notelor.Legea prevede ca la sesizarea scolii, in urma anchetei sociale, parintele poate primi o amenda. Eu nu stiu de niciun parinte amendat, desi noi facem adrese anuale. Dar si la Directiile de protectie a copilului situatia e dificila, sunt putini asistenti sociali care nu fac fata numarului mare de probleme. Oamenii isi fac treaba cum pot.De multe ori avem senzatia canu ca pe niste fiinte cu nevoi chiar mai mari decat ale noaste, in primul rand nevoia de a fi aparati, de a se simti in siguranta.Noi facem tot ce putem, v-am spus, cautam solutii, nu lasam lucrurile sa degenereze, dar resimt lipsa de implicare a printilor, mai ales nestiinta si neputinta. Nu stiu ce trebuie sa primesca un copil la fiecare varsta, ca un un copil are nevoie de reguli, structura, echilibru.Un copil lasat sa creasca la intamplare nu se poate adapta la scoala. Multi parinti sunt depasiti de societatea aceasta informationala, plina de vizual si media.In general in familiile monoparentale in care exista divort, parasire, educatie slaba, saracie.Nu probleme neaparat. Exista diferente culturale, de raportare la educatie. Daca acasa nu exista o carte si suficiente clase absolvite, nu e simplu, dar nici imposibil. Cu multa munca si respect de ambele parti lucrurile se schimba.Dar cel mai greu nu e din punct de vedere etnic., someri si cei care au plecat din tara si si-au lasat copiii de izbeliste.Exista probleme uneori si cu familiile de intelectuali, care uneori pretind ca stiu mai bine decat profesorii, vor concurenta.Concurenta trebuie sa fie pozitiva. Acolo unde parintii doresc, mergem la performanta. Si sunt copii care fac performanta, au ajuns la facultati din straintate. Dar educatia unui om intreg, frumos echilibrat pe toate paliere, e pe primul plan.Trebuie sa aiba o anumita putere, vointa, sa fie construiti intr-un anumit fel. Pe ei nu ii poti opri, trebuie doar sa ii incurajezi, vor fi intotdeauna lideri.La un moment dat esueaza. Va fi nefericit. Noi avem intalniri cu parintii, mai ales spre finalul gimnaziului, facem orientare profesionala cu teste stiintifice, sfatuim parintii. De cele mai multe ori ei tin cont de ceea ce le spunem. Dar sunt si parinti care nu accepta niciun sfat.Da. Unii vin clar montati ca are cineva ceva cu copilul lui. E prima reactie. Ii las sa se calmeze, pentru ca, in general, si la ei e o rana. Trebuie sa descarce furia, necazul, dupa care le spun ca nu vorbesc din auzite, ci din ceea ce am vazut, din ceea ce am vorbit cu copilul eu personal.Si le spun ca sunt si mama, am trecut prin diferite etape ale dezvoltarii copiilor mei si uneori mi-a fost greu sa inteleg sau sa accept. Le spun ca nu i-am chemat cu rea intentie, ci pentru a repara pana nu e prea tarziu.Si de cele mai multe ori se emotioneaza, plang si vor sa se implice.Noi suntem aici pentru a-i intelege si a-i ajuta.