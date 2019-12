Un ministru senin in mijlocul dezastrului

Ziare.

Dincolo de aspectele tehnice explicate de ministerul Educatiei, realitatea testelor PISA este devastatoare: 41% dintre elevii de 15 ani din Romania sunt analfabeti functional la citire, adica nu inteleg ce citesc. 47% nu sunt in stare sa faca operatii matematice de baza, de exemplu sa converteasca un pret din lei in euro. Suntem ultimii din UE la matematica, penultimii la celelalte. Copiii romani sunt singurii din UE care nu au dat testele pe computer.Asta se intampla in clasa a IX a, dupa examenul de evaluare nationala. Iar cifrele arata o involutie fata de 2015.cu un nivel de calificare foarte slab si deci din start infranti in competitia mileniului 3. Nu e intamplator ca aceste teste sunt gandite de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD).Nu vorbim despre niste destine individuale., a fost prima reactie a ministrului Monica Anisie.Din start imi e imposibil sa inteleg cum un adult, nu neaparat profesor, nu neaparat ministru, ci doar cu nivel de educatie superior, poate sa nu fie ingrijorat de aceste rezultate.Exact despre asta si este vorba, ca evaluarea elevilor in sistemul romanesc de invatamant se face doar in functie de teorie, pe care o invata mecanic. Problema este, dupa cum spunea expertul in educatie Oana Moraru , ca elevii romani nu sunt educati, ci dresati:Acesti copii indopati cu teorie se blocheaza cand sunt in fata "cu situatii concrete de viata".Nu cumva daca ei esueaza la testul situatiilor concrete de viata inseamna ca scoala pe care au facut-o e degeba?Problema dnei ministru nu e ca am ajuns aici., spune dna ministru. Daca pana acum nu ii invatam asta nu e un dezastru total? Ce ii invatam daca nu asta?Dna ministru pare a nu realiza ceea ce parintii si elevii incep sa realizeze:Am dat de multe ori exemplul evaluarii din clasa a VIII--a care testeaza notiuni cu care elevii nu se vor intalni niciodata daca nu vor deveni filologi, iar la matematica sunt pusi sa faca niste calcule pe care un adult cu studii superioare, altele decat matematica sau politehnica, nu le va folosi niciodata in viata reala. Peste un an au uitat tot, efortul a fost inutil, nu au ramas cu mai nimic, in afara de stres.Si daca la aceasta evaluare nationala sunt anual mii de copii cu note peste 9, in sistemul PISA sunt performanti doar 1% la citire si doar 3% la matematica. Oare aceiasi? Avand in vedere ce spune Oana Moraru, ma indoiesc.Nu stiu care e solutia. Dar mi se pare inspaimantator ca nici ministrul Educatiei nu numai ca nu are una, insa nici macar nu realizeaza existenta problemei.Sigur ca este in primul rand o problema a scolii si ma refer aici la programe, si la stil de predare. Poate ca din punctul de vedere al curriculei, generatiile care invata dupa cele revizuite si vor fi testate in 2024 au o sansa in plus. Poate, pentru ca abia atunci vom vedea.Ma tem ca nici profesorii, in marea lor majoritate, nu stiu sa predea altfel. Fostul ministru Funeriu spune ca si profesorii ar trebui sa fie supusi testelor PISA. Si eu cred ca am avea surprize.Sigur ca nu e peste tot la fel. Unii copii, putini, au sansa unei educatii cu mult mai aproape de ceea ce ar trebui sa fie, pana acolo unde permit programele si regulile impuse de minister. Dar scolile unde ei invata sunt sanse cautate, exceptii platite cu implicare, timp si bani din partea parintilor.Este si o problema a societatii. Profesori si parinti formati de scoala dinainte de 89 sunt in continuare tributari acelui model, pe care-l venereaza si vor sa-l perpetueze, desi el este cu totul si cu totul depasit. Oameni care nu s-au mai suit de zeci de ani intr-o Dacie 1300 elogiaza un invatamant care arata fix ca o Dacie 1300 ruginita.Lipsa de concentrare, de atentie si de aprofundare poate fi simptomatica si pentru generatia cu ochii in ecrane de toate dimensiunile pe care lucrurile se misca rapid si adesea haotic.Intr-un tarziu a zis ceva de niste exceptii in scolile cu elevi testati, de parca ele ar fi probleme punctuale, si despre revederea pogramelor cadru. Dezolant de putin. Nimic despre revenirea la Legea Educatiei din 2012, macelarita sistematic pentru a face pe plac profesorilor din alt secol, sindicatelor si baronilor din educatie.Tot pe ei vrea sa-i multumeasca, se pare, si dna ministru Anisie.