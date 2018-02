Ziare.

com

"ANOSR a introdus un amendament la Legea educatiei nationale nr. 1/2011 . Acesta a fost adoptat de catre Comisia pentru invatamant, Stiinta, Tineret si Sport a Senatului Romaniei, datorita sustinerii politice a tuturor partidelor (...) Totusi, aprobarea acestui amendament de catre plenul Senatului a fost amanata de nenumarate ori", sustine ANSOR intr-un comunicat de presa remis luniIn prezent, doar studentii care au varsta pana in 26 de ani beneficiaza de gratuitate la transportul feroviar.ANSOR aminteste de diferitele decizii privind dreptul studentilor de a circula fara plata cu trenul si solicita, din nou, "Senatului Romaniei, in calitate de camera decizionala in acest caz, sa adopte cat mai urgent propunerea legislativa L 450/2017 si astfel sa modifice cadrul legislativ care restrictioneaza nejustificat un drept cuvenit studentilor ce depasesc varsta de 26 de ani, astfel incat sa nu mai existe niciun dubiu privitor la acesta si sa il poata exercita"."Am ajuns in momentul in care Senatul Romaniei poate reglementa rapid problema gratuitatii la transportul feroviar intern pentru studentii cu varsta de peste 26 de ani. Din acest motiv, le solicitam senatorilor sa adopte propunerea legislativa L 450/2017, astfel incat situatia sa reintre in normalitate.Colegii nostri cu varsta de peste 26 de ani au fost amagiti in tot acest timp. Avem speranta ca situatia se va remedia cat mai rapid, printr-un vot pozitiv al senatorilor", a spus presedintele ANOSR, Marius Deaconu.Amintim ca, in urma cu un an, CFR Calatori anunta ca studentii de la universitatile de stat, dar si de la cele private acreditate sau autorizate vor beneficia de gratuitate la transportul intern feroviar.Apoi, in octombrie 2017, in urma unei hotarari de guvern, s-a stabilit ca studentii a caror varsta depaseste 26 de ani sa nu mai beneficieze de acest drept.A.D.