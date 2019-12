Doi studenti din Suceava si-au donat bursele pentru a cumpara elevilor kit-uri de roboti

Ziare.

La inceputul anului universitar 2019 - 2020, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava anunta ca cea mai mare bursa a Universitatii, in valoare de 30.000 lei, a fost acordata studentilor David Gherasim si Alexandru Maciuc, de la Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor.Cei doi studenti au obtinut in ultimul an universitar un numar remarcabil de premii si medalii la concursuri studentesti de robotica nationale si internationale.Potrivit Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, cei doi studenti au inceput un proiect de initiere si sustinere a unor cercuri si cluburi tehnice in licee din judetul Suceava.Astfel, din bursa obtinuta, cei doi studenti suceveni au cumparat kit-uri de roboti, senzori, microsisteme de dezvoltare, componente diverse, pe care le-au donat unor licee, odata cu oferta de a sprijini tinerii elevi ce doresc sa faca performanta in domeniul roboticii si nu numai.Incepand cu liceele la care ei au studiat, Colegiul Tehnic Radauti si Liceul Teoretic "Filadelfia" din Suceava, continuand cu Colegiul National "Nicu Gane" Falticeni, Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" Radauti si Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" Suceava, au fost initiate o serie de intalniri cu elevii pentru a-i incuraja sa se implice in dezvoltarea unor roboti pentru a integra prin activitati practice cunostintele teoretice acumulate in orele de clasa si pentru a-si dezvolta deprinderi practice atat de utile unor viitoare profesii."Dorim, prin mentoratul pe care il vom face in aceste scoli, sa daruim colegilor nostri mai mici o parte din ceea ce am invatat noi", a spus Alexandru Maciuc, unul dintre studenti."Noi am invatat robotica in primul an de facultate si am avut sansa sa lucram cu profesori extraordinari, care ne-au pus la dispozitie laboratoarele facultatii, echipamentele necesare si ne-au indrumat spre performanta. Acum vrem sa dam o sansa elevilor de liceu pentru a se initia in acest domeniu, chiar inainte de a deveni studenti", a afirmat David Gherasim, al doilea membru al echipei."Prin participarea la zecile de concursuri, am avut ocazia sa discutam cu multi studenti din toate centrele universitare romanesti si, totodata, sa vizitam facultati din intreaga tara. Dupa toate aceste experiente, putem spune ca, in cazul in care ar trebui sa incepem din nou studiile universitare, cu siguranta am alege tot facultatea din Suceava", a completat Alexandru Maciuc.