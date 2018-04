Indiferent de varsta, studentii vor merge gratis cu trenul. Iohannis a promulgat legea

Ziare.

com

Legea prevede ca studentii, indiferent de varsta, vor beneficia de gratuitate pe transportul feroviar intern.Pana in prezent, doar studentii pana la 26 de ani beneficiau de aceasta gratuitate."Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa (licenta, master, doctorat), in institutiile de invatamant superior acreditate, indiferent de varsta, beneficiaza de gratuitate la transportul feroviar intern. Institutiile de invatamant superior acreditate poarta responsabilitatea legala asupra distribuirii legitimatiilor de student pentru gratuitate la transport, precum si asupra eliberarii adeverintelor care sa ateste calitatea de student", stipuleaza legea promulgata.Prin acest act normativ se mai stabileste ca "fondurile necesare pentru executarea hotararilor judecatoresti executorii, ce au ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din invatamant se asigura prin bugetul de stat de la bugetul Ministerului Educatiei Nationale".Astfel, in 2018, se va plati 5% din valoarea titlului executoriu, iar in 2019 - 10%. In 2020 si 2021 se va plati cate 25% din valoarea titlului executoriu, urmand ca in ultimul an de plata, 2022, procentul sa fie de 35%."Pentru institutiile de invatamant superior de stat, plata diferentelor salariale castigate prin hotarari judecatoresti, plata daunelor-interese moratorii si a sumelor prevazute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale. (...) Costurile salariale directe din contractele de cercetare stiintifica, inclusiv cele derulate prin Academia Romana, din contractele finantate din fonduri europene sunt aceleasi cu cele din contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare. Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile salariale se stabilesc prin hotarare a Guvernului", se mai arata in actul normativ.