Nuclearelectrica ofera 25 de burse studentilor de la Politehnica - iata valoarea

Facultatea de Inginerie Electrica, specializarea Inginerie electrica (trei burse),

Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica, specializarea Inginerie mecanica (sase burse),

Facultatea de Energetica, specializarile Inginerie energetica, Energetica si tehnologii nucleare, Ingineria sistemelor electroenergetice (12 burse),

Facultatea de Automatica si Calculatoare, specializarile Ingineria sistemelor si Calculatoare si tehnologia informatiei (patru burse) .

Noua strategie de resurse umane

Ziare.

com

Fiecare bursa este in cuantum desi va fi acordata in anii universitari 2018-2019 si respectiv 2019-2020."Selectia facultatilor din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti a fost realizata in baza necesitatilor SNN/CNE Cernavoda de recrutare, retentie si formare de specialisti atat pentru activititatile curente de operare si productie ale companiei, pe termen mediu si lung, cat si pentru proiectele majore de investitii, pe termen foarte lung: proiectul retehnologizarii Unitatii 1 si proiectul Unitatilor 3 si 4", a informat compania.In functie de necesitatile estimate, SNN va acorda cele 25 de burse astfel:SNN isi propune o rata de retentie de 80% a bursierilor."Parteneriatul cu mediul economic reprezinta o prioritate in Universitatea Politehnica din Bucuresti, fiind definitoriu in pregatirea practica a studentilor nostri, contribuind astfel la dezvoltarea competentelor profesionale necesare unor cariere de succes.Atragerea si implicarea mediului economic si de afaceri in procesul educational, in special in cel ingineresc, contribuie la realizarea cerintelor actuale legate de inovare, de progres, de schimbare a culturii afacerilor, ca si de intarirea spiritului antreprenorial in randul tinerilor.Aceste parteneriate pot fi valorificate totodata si prin implicarea directa a specialistilor din mediul economic in procesul didactic. Bursele private oferite studentilor de catre companii si societati comerciale reprezinta o componenta importanta a acestor parteneriate, alaturi de stagiile de pregatire practica", spune prof. dr. ing. Horia Necula, decanul Facultatii de Energetica, Universitatea Politehnica din Bucuresti.La randul sau, Cosmin Ghita, directorul general al Nuclearelectrica, arata ca acordarea acestor burse este un prim pas concret de implicare activa a companiei in selectarea si recrutarea studentilor foarte bine pregatiti."Este parte a strategiei de resurse umane readaptata recent, iar obiectivul vizeaza formarea unei generatii de specialisti, asigurarea competentelor necesare si mai a ales a continuitatii acestor competente in operare, productie si domeniile suport. Dincolo de motivare si eforturile de retentie a specialistilor pe care compania le face constant, identificarea si cresterea unei noi generatii este in sine garantia performatei industriei nucleare.Vom continua sa ne implicam activ, sa cooperam cu institutiile de invatamant superior si sa extindem direct proportional cu nevoile noastre acest sistem de atragere si recrutare", adauga Ghita.Nuclearelectrica a obtinut un profit net de 189,99 milioane lei in primul trimestru al acestui an, in crestere cu 51,7% fata de perioada similara a anului trecut.De asemenea, veniturile din exploatare s-au majorat cu 15,4%, la 571 milioane lei, in perioada ianuarie-martie.Productia de energie a scazut cu aproape 2%, la 2.714 GWh, de la 2.766 GWh in primele trei luni ale anului trecut.Valoarea totala a programului de investitii al Nuclearelectrica pentru acest an este de 244,86 milioane lei, fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung.Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii.Actionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, care are o participatie de 82,49%.Compania are o capitalizare de 2,47 miliarde lei.