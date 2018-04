Reactia studentilor in scandalul dintre Ministerul Educatiei si universitatile de elita

Ziare.

com

Studentii se declara nemultumiti de faptul ca noua repartitie preliminara propusa de MEN pentru anul 2018 va face ca, din totalul de 35.600 de locuri bugetate la master, 4.600 sa fie acordate universitatilor care au specializari apropiate de Bioeconomie, Tehnologia informatiilor si a comunicatiilor, Spatiu si securitate, Energie, Mediu si schimbari climatice, Sanatate, Eco-nanotehnologii si materiale avansate, ceea ce inseamna si o scadere a numarului locurilor bugetate la alte domenii de studiu."In opinia noastra, SNCDI 2014-2020 este implementata intr-un mod deplasat, fara o productivitate concreta. De ce?1. Consideram ca ridicarea numarului de locuri bugetate la aceste domenii este brusca, existand riscul unui grad redus de solicitare a acestora si, implicit, riscul neocuparii acestora.2. Domeniile sunt, intr-adevar, prioritare dezvoltarii in viitor a Romaniei, insa unele sunt axe noi, inca neexploatate academico-stiintific, aparand un semn de intrebare in ceea ce priveste calitatea invatamantului.3. Scaderea locurilor bugetate la anumite domenii de studiu poate conduce catre o rata mai mica a studentilor care se inscriu si urmeaza studii universitare. Astfel, se contureaza riscul de descurajare a tinerilor in ceea ce priveste orientarea catre mediul universitar, fiind un factor de perturbare a consolidarii si adoptarii unor masuri ce vor sa conduca catre o educatie sustenabila, cu impact asupra dezvoltarii viitorului Romaniei.4. Este afectat echilibrul locurilor bugetate oferite universitatilor de stat din Romania in defavoarea celor care nu au programe universitare, care sa cuprinda domeniile prioritare definite de SNCDI 2014-2020", se arata intr-un comunicat al uniunii remis joiReprezentantii studentilor spun ca o solutie mai buna ar fi fost suplimentarea locurilor bugetate pentru domeniile prioritare, fara a afecta insa numarul de locuri bugetate pentru restul domeniilor de studiu.Acestia se intreaba "care a fost algoritmul de repartizare a locurilor rezervate 'Domeniilor prioritare de dezvoltare ale Romaniei' si cum este asigurata echitabilitatea fata de universitatile ce nu au domenii de studiu ce se pot incadra domeniilor prioritare?"."Alocarea unor locuri suplimentare pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale Romaniei poate fi benefica, insa doar in conditiile in care exista o strategie de implementare transparenta si echitabila. Scaderea drastica a numarului de locuri bugetate de la cele mai mari universitati din Romania, institutii de invatamant superior cu rezultate remarcabile, recunoscute la nivel international, ne face sa ne punem serioase semne de intrebare, daca intr-adevar aceasta este calea pentru dezvoltarea viitorului tarii noastre.Ne dorim ca in invatamantul superior sa se tina cont de trendurile viitorului, insa calitatea actului educational trebuie sa primeze si nu sa fie ignorata", a declarat Alin Grigore, presedintele Uniunii Studentilor din Romania.A.G.