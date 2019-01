Semnal de alarma tras de studenti: Coalitia de guvernare isi amana de peste doi ani angajamentele

cresterea alocatiei pentru burse studentesti la valoarea de 201 lei/ student bugetat;

cresterea fondului pentru acordarea subventiei camine-cantine, in vederea dublarii acesteia (in prezent, presupunand o crestere de 117.331.510,2 lei);

finantarea de baza in anii 2017-2018 sa ajunga pana la suma de 6.522 lei/ student echivalent (alocatia unitara/student echivalent in anul 2017 ajungand abia la 3.692 lei/ student echivalent, iar in anul 2018 la 4.580 lei/ student echivalent, presupunand in prezent o crestere a finantarii de baza de 2.094.676.456,8 lei);

alocarea unui buget de 44.000.000 lei in vederea subventionarii transportului local al studentilor cu mijloace de transport in comun (in prezent presupunand o crestere cu aproximativ 15.000.000 lei fata de anul precedent) .

alocarea finantarii de 1% din Produsul Intern Brut pentru cercetarea stiintifica;

Cresterea anuala continua a finantarii educatiei, astfel incat in perioada mandatului 2016-2020 sa fie 6% din PIB;

investitii pentru infrastructura si mijloace didactice si de cercetare;

construirea a cel putin 30 de camine noi, precum si modernizarea celor deja existente (nu s-a construit niciun camin nou, iar dintre cele 6 la care s-au inceput lucrarile, nu a fost finalizat niciunul) .

"Multe dintre asumari, atat financiare, cat si principiale, luate oficial de cele doua partide aflate la guvernare, in cadrul campaniei Viitorul Implica Studentii (V.I.S.), initiata de ANOSR, sunt deja depasite, desi nici macar nu au fost indeplinite.Realitatea din prezent necesita deja alte ajustari bugetare, nu doar din cauza faptului ca asumarile nu au fost puse in practica atunci cand ar fi fost necesar, ci si din motivul ca, adeseori, modul de calcul al diferitelor fonduri alocate invatamantului superior nu tine cont de niste factori elementari, care sa reflecte atat fluctuatiile economice, cat si situatia actuala socio-economica a Romaniei", precizeaza ANOSR intr-un comunicat de presa remis marti dimineataStudentii arata ca asumarile PSD, semnate de presedintele Liviu Dragnea, prevedeau ca in Legea bugetului de stat pentru anul 2017 sa se regaseasca:De asemenea, pana la finalizarea perioadei de guvernare, respectiv anul 2020, se mai prevedeau urmatoarele:ANOSR precizeaza ca au existat si angajamente indeplinite, insa nu se poate discuta despre o crestere semnificativa a calitatii invatamantului superior."In ceea ce priveste fondul de burse, in ciuda faptului ca au existat diverse majorari, atat in urma cresterii alocatiei bugetare pe student echivalent, cat si acordarii burselor studentesti pe tot parcursul anului, ca urmare a demersurilor realizate de ANOSR, suma alocata in acest sens ar trebui sa aiba in vedere o crestere a fondului de burse acordat studentilor bursieri ai statului roman (etnicii romani din Republica Moldova, Ucraina, Serbia s.a.).Dorim sa aducem in prim-plan si faptul ca nu s-a mai inregistrat o crestere a acestora din anul 2008, bursele de care ei beneficiaza in prezent fiind doar de 65 de euro pentru ciclul licenta, 75 de euro pentru ciclul de master, respectiv 85 de euro pentru studentii doctoranzi", mai subliniaza asociatia.Studentii mai sustin ca Executivul ar trebui sa isi asume o responsabilitate mai mare si, in acest sens, sa ia in considerare adoptarea unor masuri care sa aiba in vedere educatia romanilor de pretutindeni.De asemenea, asociatia solicita cresterea cuantumului burselor, pentru a evita orice fel de discriminare."Conform legislatiei in vigoare, nicio bursa oferita studentilor din Romania nu poate fi mai mica de 578 lei. Astfel, pentru a elimina orice situatie discriminatorie, dar si pentru a creste gradul de incluziune si echitate fata de aceasta categorie de studenti, ANOSR solicita cresterea cuantumului burselor specifice la valoarea bursei minime propuse de CNFIS, si anume 578 lei, pentru studentii care urmeaza programe de studii de licenta si 1.156 lei pentru studentii care urmeaza programe de studii de masterat.De asemenea, consideram ca este absolut necesara modificarea situatiei actuale, astfel incat studentilor doctoranzi romani de pretutindeni sa le fie alocate burse in acelasi cuantum ca in cazul studentilor doctoranzi romani. Impactul bugetar pe care aceasta masura l-ar avea, ar fi de 104.294.320 lei pentru anul 2019", potrivit sursei citate.Conform documentului, cresterea substantiala a burselor si gratuitatea la tren au avut un impact pozitiv in viata studentilor, insa "majorarea anumitor fonduri alocate invatamantului superior a fost departe de atingerea asumarilor facute"."Am asistat la o crestere a finantarii de baza, care, desi la prima vedere pare una semnificativa, avand in vedere necesitatile unui invatamant superior de calitate, este, de fapt, una relativ modesta, suma asumata fiind de 6.522 lei/ student echivalent. Fondul pentru camine-cantine a beneficiat de o crestere cu aproximativ 20% fata de anul 2016, reamintind totusi ca asumarea a fost de dublare a acestui fond", se mai arata in comunicat.In fine, studentii cer coalitiei de guvernare PSD-ALDE sa aplice masurile promise in timpul campaniei electorale." (...) Angajamentele asumate initial, ce vizeaza dezvoltarea invatamantului superior din Romania, sunt in continuare partial indeplinite. Din acest motiv, ANOSR solicita actualei coalitii de guvernare sa aplice masurile necesare pentru a-si indeplini toate angajamentele luate la inceputul mandatului.Suntem convinsi ca un invatamant superior de calitate are la baza si necesitatile studentilor, motiv pentru care ANOSR isi arata deschiderea pentru colaborarea in sensul solutionarii problemelor sesizate si isi doreste ca actuala clasa politica sa demonstreze ca are maturitatea de a-si asuma educatia ca fiind o prioritate nationala", conchide documentul.A.D.