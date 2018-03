Si studentii peste 26 de ani vor putea merge gratis cu trenul

Ziare.

Senatul Romaniei a adoptat amendamentul privind propunerea legislativa L 450/2017 care vizeaza studentii ce depasesc varsta anterior mentionata si nu aveau gratuitate la transportul feroviar intern.Aceasta prevede ca "studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa - licenta, master, doctorat - in institutiile de invatamant superior acreditate,".Legea va fi trimisa spre promulgare presedintelui Klaus Iohannis, iar in acest timp "ANOSR va face toate demersurile pentru a urgenta cat de mult distribuirea legitimatiilor de transport studentilor de peste 26 de ani care sunt eligibili pentru acest drept", potrivit unui comunicat de presa remis miercuri"Asadar, putem spune ca s-a pus stop nedreptatii, iar studentii de peste 26 de ani vor putea circula in curand gratuit, cum ar fi fost normal sa se intample mereu", a mai transmis ANOSR.Amintim ca, in urma cu un an, CFR Calatori anunta ca studentii de la universitatile de stat, dar si de la cele private acreditate sau autorizate vor beneficia de gratuitate la transportul intern feroviar Apoi, in octombrie 2017, in urma unei hotarari de guvern, s-a stabilit ca studentii a caror varsta depaseste 26 de ani sa nu mai beneficieze de acest drept.A.D.