Studenti din intreaga lume lucreaza impreuna pentru a lansa la Cluj o revista de business

Studenti proveniti din 12 culturi diferite isi unesc fortele pentru a redacta si a lansa revista Emerging Cluj in doar 5 zile. Evenimentul de lansare va avea loc vineri, 8 noiembrie 2019, de la ora 12:30, la ClujHub (strada Ferdinand nr. 22-26, etajul 3, cladirea Central).In cadrul acestei editii, se acorda o deosebita importanta cooperarii dintre companii si universitati, dar si schimbului de cunostinte si resurse umane care se realizeaza intre cele doua.Intr-un mediu antreprenorial aflat intr-un continuu progres, abilitatea de a comunica eficient intr-un spatiu multi-cultural si de a stabili relatii cu diversi parteneri este din ce in ce mai apreciata.Astfel, 29 de studenti internationali isi unesc fortele pentru a redacta o revista care sa se remarce prin informatii calitative si un eveniment de lansare memorabil."Putem fi mandri ca an de an, studentii nostri produc o revista de inalta tinuta in doar cateva zile. Dorim sa multumim partenerilor de la Amsterdam University of Applied Science si in special coordonatorului proiectului Sander Schroevers pentru ca an de an sprijina acest proiect la Cluj-Napoca.Proiectele care presupun o abordare practica, munca in echipa si situatii limita dezvolta capacitatea de munca si adaptabilitatea studentilor. Ele sunt fundamentul Facultatii de Business, o facultate practica, dinamica si orientata catre mediul de business si cel international", a declaratDe asemenea, Fa afirmat ca:"Participarea in proiectul Autumn School este o experienta foarte speciala pentru mine pentru ca mi-a oferit posibilitatea de a vedea minunata Romanie, cultura si oamenii ei.Cea mai importanta parte pentru mine a reprezentat-o munca in echipa, alaturi de persoane de 12 nationalitati diferite. Redactarea revistei si lansarea acesteia in doar 5 zile este cu siguranta o experienta inedita cu care nu ne intalnim in viata cotidiana, ceea ce face acest proces unul util.Sunt mandra si fericita ca fac parte din acest proiect care imi aduce o multitudine de satisfactii pe plan profesional si personal. Cu siguranta o sa plec de aici cu un bagaj plin de amintiri placute".Astfel, echipa de organizare va asteapta cu drag la eveniment, intr-un numar cat mai mare.