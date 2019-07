Studentii acuza Guvernul dupa ce Teodorovici le-a limitat gratuitatea pe CFR: Incearca sa ne pateze imaginea!

Guvernul demonstreaza o inconsecventa decizionala

Puteti citi integral comunicatul ANOSR aici -

Ziare.

com

Alianta sustine ca gratuitatea la transportul cu trenul este una dintre facilitatile cu cel mai mare impact asupra calitatii vietii studentilor.In plus, subliniaza studentii, aceasta contribuie semnificativ la cresterea numarului de studenti din medii socio-economice defavorizate."Problemele sociale cu care se confrunta Romania in momentul de fata constituie un aspect suficient de alarmant pentru a determina decidentii sa aloce resursele financiare necesare pentru a facilita accesul categoriilor defavorizate la studii universitare", se arata intr-un comunicat remis luniANOSR se mai arata ingrijorata si de posibilitatea adoptarii unor masuri prin care sa se reduca bursele studentilor, "deoarece s-ar produce un regres al tuturor demersurilor care au fost facute in ultimii ani pentru dezvoltarea invatamantului superior"."Astfel, se distrage atentia de la solutionarea problemelor reale, care persista in continuare, spre exemplu, rata ridicata a abandonului universitar, conditiile din camine si problemele de infrastructura cu care se confrunta majoritatea universitatilor intr-un sistem educational subfinantat.Amintim faptul ca aceeasi guvernare a introdus aceste reglementari in legislatie in urma campaniei 'Viitorul Implica studentii', pe care ANOSR a demarat-o in 2017, masurile fiind incluse in programul de guvernare al Romaniei pentru perioada 2017-2020, adoptat de Parlament", precizeaza sursa citata.Studentii atrag atentia ca intentia de a restrictiona drepturile castigate de studenti in timpul aceleiasi guvernari demonstreaza o inconsecventa decizionala."Totodata, adoptarea unei astfel de masuri de restrictionare ar duce la incalcarea unui principiu fundamental al Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care prevede ca un drept odata dobandit poate fi doar extins, in niciun caz restrans", evidentiaza ANOSR.Asociatia arata ca doar 20% din numarul total de bilete vandute il reprezinta biletele emise pentru studenti, potrivit unor informatii obtinute de la CFR Calatori in luna ianuarie."Astfel, gasim aceasta reactie a reprezentantilor Guvernului ca fiind doar un alt motiv de a nu respecta dreptul studentilor de a calatori gratuit cu trenul, reglementat prin Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale", se mai arata in document.ANOSR mai transmite ca discursul coalitiei de guvernare este absurd, denigreaza imaginea studentilor si, de fapt, distrage atentia de la gestionarea ineficienta a bugetului CFR Calatori."Discursul abordat de coalitia de guvernare, conform caruia se creeaza o falsa imagine asupra bugetului necesar pentru acordarea gratuitatii studentilor pentru transportul feroviar, este absurd si nu face decat sa denigreze imaginea studentilor in opinia publica, sa incurajeze discursul instigator la ura si sa nege un drept castigat de studenti. Prin acest lucru se distrage, de fapt, atentia de la gestionarea ineficienta a bugetului CFR Calatori.Sustinem ferm ca aceasta opinie lansata in spatiul public, de a introduce o posibila limitare a numarului de calatorii pe care studentii le pot face gratuit cu trenul, ca fiind nefondata, atat din punctul de vedere al impactului bugetar pe care l-ar avea, cat si prin incoerenta discursului public al reprezentantilor Guvernului.In ceea ce priveste acordarea burselor, sunt indubitabile beneficiile pe care acestea le-au adus in viata studentilor, reprezentand un pas necesar in vederea atingerii unei stari de normalitate a sistemului educational romanesc", conform documentului.Social democratii au discutat, luni, in cadrul Comitetului Executiv National o serie de masuri economice propuse de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, ce vor fi adoptate odata cu rectificarea bugetara programata pentru finalul lunii.Una dintre acestea vizeaza gratuitatea pe tren pentru studenti, insa nu este inca clar cum se va proceda, ministrul afirmand ca ori se va limita numarul de calatorii gratuite, ori va fi o limita de varsta, ori de gratuitate vor beneficia doar studentii cu rezultate bune la invatatura.