Studentii ameninta ca ies in strada daca Guvernul nu renunta la masurile anuntate: Ne intoarcem in Evul Mediu!

Mai intai, Teodorovici a anuntat ca Executivul ia in calcul limitarea gratuitatii CFR pentru studenti , care insa nu este clar cum va fi aplicata: ori se va limita numarul de calatorii gratuite, ori va fi introdusa o limita de varsta de 26 de ani, ori de gratuitate vor beneficia doar studentii cu rezultate bune la invatatura.S-a adus in discutie si taierea burselor de merit pe perioada verii, in cazul in care in cele 3 luni de vacanta studentii nu au un job, fie el si part-time.Si, de parca aceste idei nu erau de ajuns, ministrul de Finante a venit duminica seara cu inca una: obligarea studentilor ca dupa terminarea facultatii sa ramana un numar de ani sa lucreze in Romania Teodorovici a promis ca, inainte de a fi implementate, toate aceste masuri vor fi discutate cu studentii. Iar o intalnire in acest sens ar urma sa aiba loc miercuri, a declaratLaurentiu Tuca, presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR).Studentii, spune el, vor face tot ce le sta in putinta pentru ca masurile anuntate de Teodorovici sa nu intre in vigoare. Se poate ajunge chiar si la proteste de strada, daca Guvernul nu cedeaza.Laurentiu Tuca a atras atentia ca, in cazul in care toate aceste idei vor fi puse in practica, Romania s-ar intoarce sute de ani in urma si ar ajunge in Evul Mediu.Transportul gratuit cu trenul pentru studenti si acordarea burselor si pe perioada verii au fost decizii luate de actuala coalitie de guvernare. In cazul in care se va renunta la aceste benificii, coalitia ar da dovada de inconsecventa in actiuni, a declarat pentru Ziare.com Laurentiu Tuca, presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR)."Nu vom accepta astfel de decizii. Coalitia de guvernare ar da dovada de inconsecventa in actiuni.Daca se investeste in studenti, societatea va avea foarte multe beneficii in viitor. Nu se vad de azi pe maine, dar sunt beneficii ce se vor vedea pe termen mediu si lung", a subliniat Laurentiu Tuca.Potrivit acestuia, Guvernul nu poate spune ca limiteaza gratuitatea CFR pentru studenti si ca taie bursele pe timpul vacantei pentru a face economii, in conditiile in care impactul bugetar este foarte mic."Astept sa vedem exact care e impactul bugetar. Pentru ca, spre exemplu, la transportul feroviar noi am cerut niste date si asteptam sa le vedem. La o preconizare a noastra, spre exemplu,Asteptam sa vedem datele exacte, sa vedem cat investeste statul in studenti", a subliniat presedintele ANOSR.In ceea ce priveste cea mai recenta declaratie facuta de Eugen Teodorovici, potrivit careia studentii ar trebui sa lucreze un numar de ani in tara dupa terminarea facultatii, Laurentiu Tuca spune ca, daca s-ar aplica o astfel de masura, Romania s-ar intoarce in Evul Mediu., sa ajungem sa ne legam tinerii de glie, pentru ca nu putem sa ii tinem in tara. Nu cred ca acestea sunt mecanisme pe care ar trebui sa le implementeze", a declarat pentru Ziare.com presedintele ANOSR.Acesta subliniaza ca Guvernul ar trebui sa se intrebe de ce pleaca tinerii din tara si sa ia masuri pentru combaterea somajului, in loc sa incerce sa ii oblige sa ramana in Romania."Spre exemplu, ar putea sa se axeze pe combaterea somajului in randul tinerilor. Potrivit ultimelor date INS,Somajul la nivel national este de 5%, iar pentru categoria de varsta 14-35 de ani este de 18%.Aici ar trebui sa lucram, nu la constrangeri sa ramana in tara.", a mai precizat presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania.Totodata, Laurentiu Tuca atrage atentia ca Guvernul ar trebui sa se implice mai mult in educatia adultilor, tinand cont de faptul ca Romania este tara din Europa cu cel mai scazut procent in randul adultilor cu studii superioare absolvite."Trebuie facut ceva si cu educatia adultilor.Ar trebui sa se gandeasca si la acest lucru. Se spunea sa se limiteze varsta pentru gratuitatea pe tren. Nu sunt foarte multi studenti maturi. Dupa ce ca avem putini, nu ii ajutam deloc", a completat presedintele ANOSR.Referitor la argumentul lui Teodorovici cu privire la masura de a-i obliga pe tineri sa lucreze un numar de ani in tara, si anume ca "statul roman investeste foarte mult in studenti", liderul ANOSR spune ca Guvernul ar face bine sa ia masuri pentru a combate abandonul universitar."Se dau un numar de locuri bugetate, sunt in jur de 65 de mii pe an, nu este asta o problema. Cred ca ar trebui, daca spun ca statul investeste foarte mult in studenti, ca din numarul acela de locuri bugetate sa nu se mai piarda.Sa nu mai fie pierderi de aproape 40% dupa primul an de studii.", a atras atentia Laurentiu Tuca.De asemenea, el a precizat ca Romania ar trebui sa urmeze exemplul unor tari ca Germania sau Danemarca, unde tinerii pot urma cursuri la mai multe universitati, fara sa plateasca."S-a dat exemplu UK.Daca ai facut o licenta la o universitate, poti apoi sa faci alte trei licente la inca trei universitati diferite. Toate sunt bugetate de la stat.Se da doar exemplul UK, unde sunt niste taxe. Alte exemple nu dau. Dar noi stim cum este in alte tari, unde poti face cate cicluri de studii fara sa platesti, poti sa fii student la nesfarsit", a completat Laurentiu Tuca, presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR).El a avertizat ca, in cazul in care in cadrul discutiilor cu ministrul de Finante nu se va ajunge la un rezultat, ar putea avea loc si proteste."Pasii sunt mai multi,Dar primul pas va fi negocierea. Ne pregatim, vedem cum vor evolua lucrurile si ce se va intampla la discutii", a conchis liderul ANOSR.