Studentii au vorbit cu Andronescu despre limitarea gratuitatii CFR si taierea burselor pe timpul verii. Ce le-a spus ministrul

Petrisor-Laurentiu Tuca, presedintele ANOSR, s-a intalnit cu Andronescu, miercuri seara tarziu, la sediul Ministerului Educatiei Nationale.Andronescu a precizat ca ministerul pe care il conduce nu sustine limitarea gratuitatii, insa e de parere ca ar trebui impusa o limita de varsta."In ceea ce priveste limitarea numarului de calatorii, doamna ministru a afirmat ca Ministerul Educatiei Nationale (MEN) nu va sustine un asemenea demers, insa considera ca ar trebui impusa o limita de varsta.Am insistat ca un asemenea lucru nu ar trebui sa se intample, deoarece Romania, in momentul de fata, are cea mai mica rata din Uniunea Europeana privind participarea adultilor la procesul de invatare. Numarul studentilor maturi din Romania nu este mare, iar statul roman ar trebui sa implementeze cat mai multe mecanisme de integrare a acestora in mediul universitar, nu sa le limiteze anumite drepturi", a transmis ANOSR intr-un comunicat de presa.Referitor la perioada de acordare a burselor, asociatia mentioneaza ca s-a adus in discutie situatia studentilor care beneficiaza de bursa, dar "se duc vara la mare"."Am prezentat situatia colegilor care sunt beneficiari ai unei burse sociale si care au nevoie de cei 578 de lei pe care ii primesc si in timpul verii, intrucat situatia financiara nu se schimba in functie de sezon.Doamna ministru a confirmat ca nu ar trebui sa se atinga nimeni de bursele sociale, insa trebuie gasita o cale de mijloc. Am sustinut faptul ca situatia burselor ar trebui sa ramana reglementata asa cum este in acest moment, fara niciun fel de modificare.Doamna ministru ne-a transmis ca la rectificarea bugetara de la sfarsitul lunii nu trebuie sa existe segmentari bugetare care sa afecteze transportul gratuit al studentilor cu trenul sau acordarea burselor, iar in cazul in care vor aparea astfel de propuneri, nu vor avea sustinerea MEN", potrivit sursei citate.Social-democratii au discutat, luni, in cadrul Comitetului Executiv National o serie de masuri economice propuse de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, ce vor fi adoptate odata cu rectificarea bugetara programata pentru finalul lunii.Una dintre acestea vizeaza gratuitatea CFR pentru studenti, insa nu este inca clar cum se va proceda, ministrul afirmand ca ori se va limita numarul de calatorii gratuite, ori va fi o limita de varsta, ori de gratuitate vor beneficia doar studentii cu rezultate bune la invatatura.