Studentii la Medicina intra in greva japoneza si sunt pregatiti de proteste

"Desi am fost in contact cu reprezentanti ai tuturor institutiilor implicate si ni s-au promis solutii, acestea nu au aparut, fiind doar o tragere de timp pana la agravarea problemei, ceea ce am prevestit ca se va intampla si s-a intamplat in urma motiunii de cenzura.Nu este normal sa afectam viata a mii de absolventi, care isi doresc sa isi construiasca o cariera in Romania si sunt blocati doar pentru ca examenul de care ei depind a devenit subiectul unei dispute politice.Sunt multe probleme cu acest examen, pentru care vom continua sa luptam in viitor, de la bibliografia deficitara pana la numarul scazut de locuri anuntat pana in acest an, insa este inadmisibil pentru Romania anului 2019 sa nu isi asume niciun minister organizarea acestuia, ducand deja la o amanare.Incepand de astazi, demaram greva japoneza, fiind pregatiti sa organizam proteste in cazul in care Guvernul nu va avea o pozitie pe aceasta tema in urma sedintei de astazi", a declarat presedintele Federatiei Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania, Teodor Cristian Blidaru, citat intr-un comunicat de presa.Studentii spun ca, desi au solicitat institutiilor statului solutionarea problemei vizand organizarea examenului de rezidentiat inainte de ziua motiunii de cenzura, acest lucru "nu a reprezentat o prioritate pentru clasa politica si nicio solutie" nu a fost prezentata din partea Guvernului si ministerelor responsabile."Ne mentinem neutralitatea politica, insa solicitam clasei politice sa inteleaga importanta solutionarii de urgenta a acestei probleme, care nu trebuia sa ajunga subiectul unei dispute intre institutiile statului, fara niciun beneficiu real pentru cetateni", afirma ei.De asemenea, studentii medicinisti precizeaza ca, in lipsa unui raspuns, vor protesta pana la solutionarea actualei crize."Federatia Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania, impreuna cu Federatia Asociatiilor Studentilor Farmacisti din Romania si Federatia Studentilor in Medicina Dentara din Romania, reprezentand studentii in domeniul sanatatii, isi exprima reactia ferma cu privire la persistenta incertitudinii tuturor aspectelor examenului de rezidentiat, cauzate de instabilitatea politica si de lipsa de asumare a factorilor decizionali. (...)Facem un apel la organizatiile studentesti si de tineret din Romania, la institutiile statului si la universitati sa ne sustina in acest demers si sa se alature solicitarii noastre de a imbunatati calitatea serviciilor de sanatate romanesti prin asigurarea unui mediu propice pentru tinerii medici si farmacisti de a-si construi o cariera in Romania", se mai arata in comunicatul citat.Examenul de rezidentiat care ar fi trebuit sa aiba loc in 17 noiembrie a fost amanat cu o luna, a anuntat saptamana trecuta ministrul Sanatatii, Sorina Pintea."Suntem in imposibilitatea de a sustine examentul de rezidentiat la data programata. Desi am sperat sa nu ajungem in aceasta situatie si am sperat ca vom avea un ministru al Educatiei in baza propunerii transmise de catre premier presedintelui Romaniei, iata ca ne vedem nevoiti sa luam o decizie de amanare a concursului pentru binele celor care doresc sa se specializeze pentru a ingriji si a ajuta semenii.Aceasta situatie putea fi evitata, daca omul cu cea mai mare functie in stat ar fi inteles sau nu macar i-ar fi pasat. Jocurile politice nu trebuie sa afecteze sanatatea. Sanatatea nu are culoare politica domnule presedinte", a sustinut Pintea.Ministrul a spus ca examenul va avea loc in 8 decembrie si ca vor fi luate in calcul mai multe aspecte la stabilirea noii date, printre care si posibilitatea ca medicii sa poata fi angajati pana la finalul anului.