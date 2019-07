Studentii nu reusesc sa se inteleaga cu Guvernul pentru gratuitatea pe CFR. Dupa doua intalniri esuate, miercuri au loc noi discutii

Ziare.

Dupa ce discutiile de saptamana trecuta nu au avut niciun rezultat, acelasi lucru s-a intamplat si marti. Asadar, miercuri, la ora 9.00, va avea loc o noua intalnire intre reprezentantii studentilor si cei ai Executivului."ANOSR va continua sa militeze pentru asigurarea unui sistem de invatamant cat mai incluziv, in vederea respectarii dreptului fundamental la educatie. Vrem ca decidentii sa inteleaga importanta acordarii facilitatilor tuturor studentilor, cat si necesitatea actualizarii cadrului legislativ in domeniul educatiei, pentru a avea un invatamant superior performant si echitabil.Totusi, dorim sa evidentiem faptul ca", precizeaza Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR).Mai mult, daca saptamana trecuta Guvernul le-a propus studentilor sa semneze un protocol in domeniul educatiei, la intalnirea de marti nu a venit cu nimic concret in acest sens.Laurentiu Tuca, presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), a declarat saptamana trecuta pentru Ziare.com ca Executivul le-a propus sa semneze un protocol , protocol care insa nu le-a fost prezentat, astfel ca nu se stie ce contine. Laurentiu Tuca spunea ca spera ca Guvernul sa trimita documentul in timp util, pentru a-l putea studia. In caz contrar, studentii nu il vor semna.Iar reprezentantii Executivului se pare ca au uitat complet de aceasta initiativa lansata chiar de ei."Delegatia Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), formata din presedintele federatiei Petrisor-Laurentiu Tuca si vicepresedintele relatii internationale Artur Tventarnii, a prezentat propunerea ANOSR in vederea stabilirii unui protocol cu Guvernul Romaniei in domeniul educatiei. Desi in cadrul intalnirii de saptamana trecuta, decidentii au lansat aceasta initiativa, astazi nu au venit cu o propunere concreta in acest sens", se mai arata in comunicat.Totodata, studentii au propus Guvernului, la intalnirea de marti, mai multe obiective pe termen scurt si mediu, pana la finalul perioadei actualei guvernari. Vezi AICI care sunt acestea.Amintim ca, recent, Eugen Teodorovici a venit cu mai multe propuneri ce ii vizeaza pe studenti.Mai intai, Teodorovici a anuntat ca Executivul ia in calcul limitarea gratuitatii CFR pentru studenti , care insa nu este clar cum va fi aplicata: ori se va limita numarul de calatorii gratuite, ori va fi introdusa o limita de varsta de 26 de ani, ori de gratuitate vor beneficia doar studentii cu rezultate bune la invatatura sau cei fara restante.S-a adus in discutie si taierea burselor de merit pe perioada verii, in cazul in care in cele 3 luni de vacanta studentii nu au un job, fie el si part-time.Apoi, Teodorovici a venit cu o noua idee: obligarea studentilor ca dupa terminarea facultatii sa ramana un numar de ani sa lucreze in Romania Ministrul de Finante a adus ulterior completari pentru aceasta ultima masura propusa, afirmand ca studentii pot lucra oriunde in lume, dar ar trebui ca, dupa absolvire, sa returneze ce le-a dat statul In schimb, premierul Viorica Dancila a declarat ca nu este de acord cu aceasta propunere a ministrului de Finante , de a-i obliga pe studenti sa ramana in tara dupa terminarea studiilor.Dancila a spus ca o astfel de masura nu este corecta si vrea ca Guvernul sa creeze conditii pentru ca studentii sa ramana de buna voie in tara sa lucreze dupa ce termina studiile."Guvernul Romaniei vrea sa creeze conditiile pentru ca studentii sa ramana in tara. Nu avem cum sa-i obligam si nici nu ar fi corect pentru studenti sa-i obligam. Prin cresterile salariale, prin crearea de locuri de munca bine platite, tinerii sunt convinsa ca vor dori sa ramana acasa.Un exemplu este in domeniul medical, unde am crescut foarte mult salariile si foarte multi medici nu au mai plecat in alte state membre, nu au mai plecat in alte parti, au ramas in Romania, ba mai mult, au fost medici care s-au intors sa lucreze in Romania", a declarat Dancila.